Mariana Genesio Peña reveló que va a tener un hijo con una amiga y que Pampita será la madrina. Lo dijo durante el programa de Canal 13, ShowMatch.

“Le quiero agradecer a Mariana que fue súper cariñosa la semana pasada que estuvimos hablando por mi furcio y mi equivocación. Y ella, rápidamente, descomprimió, me tranquilizó y fue un amor de persona. Eso hablar de tu humildad, tu seguridad en la vida y de la empatía. Me lleve lo mejor de ese día porque estaba angustiada y el la del otro fue muy cariñosa. Gracias”, dijo Carolina.

A lo que Mariana le respondió: “Yo te agradezco a vos que enseguida me mandaste un audio pidiéndome disculpas y yo le dije a Pampita que la verdad es que a mí no me ofende, entiendo que fue una equivocación, puede suceder. Me ofende más que me confundan de nombre que de género porque yo estoy muy en paz con mi origen biológico, así que no me molesta. Mucha gente me dijo ‘¿cómo permitís que te confundan y digan ‘Mariano’ en vez de ‘Mariana?’. La verdad es que estoy relajada y Mariana es mi nombre hace más de la mitad de mi vida. A Caro la amo, es divina”, respondió Mariana en la previa.

En ese momento, Carolina para agradecerle le responde: “Y, además, soy la madrina de sus próximos hijos me dijo…”, relató la modelo a lo que Mariana sorprendida le dice: “¡No, yo iba a dar esa noticia, Caro!”.