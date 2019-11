Esta mañana, Mariana Nannis regresó al país después de su exilio en Marbella (España). Lo hizo en compañía de su nuevo abogado, el doctor Carlos Broitman. Fiel a su estilo verborrágico, la rubia volvió a apuntar contra su exmarido Claudio Caniggia y no se guardó nada.

Según su abogado, Mariana vino a la Argentina "a parar toda esta locura". Al llegar, fue notificada por la justicia (N. de la R.: su ex le puso un bozal legal). A diferencia de otras veces, en esta ocasión, la Nannis se mostró en onda "zen".

Sin gritos ni malas palabras, la ex de El Pájaro dialogó con el programa Involucrados (América) y aseguró que vino a recuperar su patrimonio. "Estoy fuerte, soy una mujer fuerte", arrancó. Además, dijo sentirse "muy contenida".

Más adelante, la periodista Pía Shaw le preguntó por su pasar económico. "Si mi vida fuera un colchón de rosas, no estaría acá sentada. Vine a recuperar mi patrimonio. Vine a reclamar lo que me pertenece a mis hijos y a mí", dijo contundente.

Sobre el casamiento de Claudio Caniggia con Sofía Bonelli, Mariana Nannis fue tajante. "Me tiene sin cuidado con cuántas prostitutas se comprometa o deje de comprometer. A mí lo único que me importa es lo que me corresponde: ni un peso más, ni un peso menos; ni un dólar más, ni un dólar menos; ni un euro más ni un euro menos", sentenció.

Durante el reportaje, de casi una hora, Nannis volvió a repasar la relación tormentosa que tuvo con Caniggia a quien siempre se refirió como "el hombre que juega a la pelota". "Estuve treinta años al lado de una persona que no me valoró. Ahora quiero recuperar mi dignidad", dijo.

También, opinó acerca de Diego Maradona (N. de la R.: quien defendió públicamente a El Pájaro) y desmintió estar enemistada con Claudia Villafañe. "Vivimos humillaciones similares", se solidarizó la Nannis.

Consultada acerca de cuánto tiempo se va a quedar en Argentina, Mariana aseguró que va a permanecer en el país el tiempo que haga falta hasta poner cada cosa en su lugar. "Se va a hacer justicia", sentenció. Luego, filosa, cerró: "Si (Claudio Caniggia) quiere el divorcio lo tiene, en Marbella".