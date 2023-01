Después de varios meses de planificación, Mariano Iúdica logró abrir su tan deseado restaurante en el Partido de la Costa, a pocos kilómetros de Pinamar. Allí ofrece platos muy variados, con precios que van desde los $900 para dos huevos revueltos, hasta los $9000 para una paella.

“¡Sucedió! Un sueño. Tenemos un restó de playa, con comida muy rica, productos tremendos y una entrega apasionada por el servicio. Cariñosa atención”, escribió emocionado en su cuenta de Instagram junto a varias imágenes del lugar, ubicado sobre la ruta 11.

Sus seguidores no tardaron en felicitarlo por este logro familiar, aunque algunos lo criticaron con dureza luego de ver la carta. “¿600 pesos una gaseosa de medio litro?”, “¿No te parece un poco salado cobrar 3800 por una milanesa?”, “Se te fue un poco la mano me parece”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron. El valor más cuestionado fue el de la ensalada de langostinos, que cuesta $5200. El precio del cubierto también despertó quejas: está $550 por persona. Los mensajes negativos no opacaron la alegría del conductor, que soñaba con este local desde hace tiempo.

Los famosos apoyaron a Mariano Iúdica en su nuevo emprendimiento

Varios de sus excompañeros quedaron maravillados con las comidas que publicó en Instagram y le prometieron visitarlo próximamente para degustar de sus creaciones, ya que él mismo cocina para ocasiones especiales.

“¡¡Vamos a ir!! Amo que se materialice tan rápido este sueño. Creíste en ese lugar antes que sea el boom que es hoy. Los quiero mucho. Felicitaciones”, le comentó Pamela David. Por su parte, Adrián Pallares escribió: “Vamos con todo. ¡Felicitaciones! Abundancia y muchos clientes, les deseo de todo corazón. Disfrútenlo con el alma y el cuerpo”. El periodista deportivo Martín Liberman también se mostró contento. “¡Siempre te lo dije! Tenían que tener su restaurante. Pocas personas disfrutan y saben de comida y bebidas como ustedes. Se lo merecen. Los queremos”, sostuvo.

Iúdica no perdió la oportunidad de agradecerle a Romina Propato, su esposa, por el aguante y por compartir este proyecto: “La dueña, la dueña de la fe inquebrantable. La dueña del trabajo 24 x 7, la dueña de las ideas renovadoras. La dueña de la transparencia. La dueña de la atención y los buenos modales. La dueña del equipo entregado a su dirección. La dueña del chef”.