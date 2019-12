América TV cambia el rumbo de su programación en el año que comienza, y uno de los ciclos que se despide de la pantalla es Involucrados. Esta mañana, en su última emisión, Mariano Iúdica se emocionó al aire y explicó por qué no continúa en el 2020.

El conductor agradeció a los colegas que lo acompañaron desde el principio, como Pía Shaw y Débora Plager, a la producción de Kuarzo y del canal, y a sus televidentes. “Fue una apuesta gigantesca y demencial de Liliana Parodi. Armaron un infomagazine, una cosa totalmente moderna con una idea que yo llevé, y una concreción de Liliana muy arriesgada de cruzar un horario de noticieros tradicionales con un programa absolutamente diferente como este”, sostuvo. También recordó a los periodistas que ya no se encuentran en el programa, como Chiche Gelblung, Mauro Viale y Pablo Duggan.

“Dos programas cruzados por la actualidad hacen que uno viva metido dentro de los problemas de la gente. Es muy difícil físicamente, psicológicamente, de producción, también emocionalmente", comenzó afirmando el conductor. Y prosiguió: “Repercute en mi casa y creo que es una buena decisión, además de cuidar el prime time del canal con Polémica y llegar bien. Le ha pasado a Santiago del Moro cuando hacía Intratables e Infama. Es difícil, pero es un honor y un orgullo para mí haber hecho otro programa distinto en la televisión argentina. Me ufano de eso, me encanta que suceda”.

Iúdica se mostró agradecido y emocionado por la posibilidad de conducir la mañana de América: "Solo tengo palabras de agradecimiento para Daniel Vila, que es el tipo que me tiene una confianza ciega, a Agustín Vila, Claudio Belocopitt, José Luis Manzano y Gabriel Hochbaum, de la cúpula del canal”. En ese sentido, indicó: “Y sobre todo a Parodi, que apostó a una cosa muy novedosa y es un éxito rotundo comercial, de rating, de nominaciones y de repercusiones desde el día uno hasta el último día, con notas viralizadas. Tengo una Ferrari arriba y atrás de cámara, amo trabajar con profesionales de la televisión, me da orgullo los profesionales que tiene este canal. No hay improvisados. Estoy orgulloso, feliz y movilizado. Marcó un antes y un después en mi vida este programa. Hacer actualidad a esta hora, y que me hayan dejado entrar a sus casas es un honor”, sostuvo.

Por último, Plager le dedicó algunas palabras de despedida, que generaron que el conductor se conmoviera: “Fue un placer haber trabajado con vos, sos un gran motivador, sos un compañero muy generoso, me alegraste cada una de las mañanas que trabajamos juntos”.

El equipo se despidió con un brindis frente a la pantalla, dando lugar a las nuevas propuestas de América en el 2020.