Este Viernes 13 de Octubre, Marillion se presentará en el Royal Albert Hall por primera vez, un show cuyos boletos se agotaron a los 4 minutos de haber sido anunciado. Allí presentarán su disco “FEAR” (Fuck Everyone And Run) lanzado en 2016, pero también su reciente lanzamiento, “Living In F E A R”.

“Living In F E A R” es un EP de 4 pistas que abre con la que le da título, una épica y poderosa canción grabada en vivo que habla de la paz y la reflexión, una canción con una mirada más generalizada sobre miedo característico de estos tiempos, y en particular la respuesta que crea como reacción. Su título es engañoso porque “propone dejar de vivir con miedo”, según dice el cantante Steve Hogarth. “Es una especie de canción hippie sobre cómo podés elegir destruir tus armas como una muestra de fortaleza, cómo podés elegir desbloquear tus puertas como una muestra de fortaleza y no de debilidad. Y que somos espejos, si estás todo el tiempo a la defensiva y eso se convierte en tu punto de vista, el resto del mundo también hace lo mismo. En cambio, si vivís con amor y derribás tus las paredes, la gente también derriba sus paredes”.

Al siguiente track encontramos la quinta parte de “The Leavers”, titulada “One Tonight”, originalmente publicada en “FEAR” (2016). Esta es una canción sobre dejar vidas y familias detrás, para emprender un viaje a un nuevo país, una canción muy especial desde lo personal para Marillion. Sigue la épica “Neverland”, originalmente de “Marbles” (2004), y “Dry Land”, que pertenecía al disco “Holidays In Eden” (1991), dos versiones en vivo por primera vez publicadas.

Con 38 años de carrera y haber tenido que sobreponerse en 1989 a la separación de su primer vocalista (Fish), lugar que no le fue sencillo de ocupar a Steve Hogarth, Marillion supo mantener, con sus altos y sus bajos, como una de las bandas más representativas del movimiento neo-progresivo. Continúan en su incansable camino, y continúan sorprendiendo.