Lautaro Teruel está detenido hace más de ocho meses, acusado de abuso sexual con acceso carnal por una joven de 19 años que conoce hace varios años. La causa se dio a conocer con la denuncia de una mujer que aseguró que el hijo de Mario -uno de los integrantes de Los Nocheros- atacó a su hija -que hoy tiene 16- en reiteradas ocasiones cuando la niña frecuentaba su casa para jugar con un familiar del denunciado.

El cantante del grupo folclórico habló este domingo, y señaló que su familia está siendo extorsionada por la mujer que acusa a su hijo. “Quiero que se sepa la verdad para terminar con el sufrimiento en toda mi familia”, señaló el cantante en diálogo con Crónica TV.

Teruel rompió el silencio en el programa que conduce Lío Pecoraro, luego de conocerse un audio de la joven, donde aparentemente extorsiona a la familia Teruel. “Se perfectamente que mi hijo no es un violador, las pericias le dieron bien. Está preso sin pruebas. La única motivación de la denunciante es la plata”, sostuvo el cantante. Y añadió: "No entiendo por qué sigue preso. Los audios que se escucharon salen de la boca de la chica. Esperamos que se haga justicia porque mi hijo no es ningún abusador, ni violador”.

“Todo lo inventaron. Hubo un abogado que salió hablar y decir un montón de cosas que le salían de la cabeza. Quiero que se investigue a mi hijo. Confío en la justicia”, agregó Mario.

Hace algunos días atrás, se difundieron algunos audios que complicarían a la joven denunciante, quien estaría hablando con otra persona sobre qué estrategia utilizar para complicar a Lautaro, y que el cantante habría presentado como prueba a la justicia.

“Nos estamos mostrando desesperadas… ahora van a saber que nos tienen en sus manos porque somos unas ansiosas de mierda que lo único que estamos haciendo es ir a buscarlos a ellos y no dejar que ellos vengan hacia nosotros”, señala el audio. “Nos pidieron plata para no denunciar a mi hijo. Todo lo que decían era falso”, había dicho el cantante apenas se conocieron las declaraciones.

Lautaro lleva más de ocho meses detenido, y está acusado de abusar de la joven, cuando apenas tenía 9 años, en la casa familiar de los Teruel, donde la niña concurría de visita en varias oportunidades. La justicia había negado la detención domiciliaria de Lautaro a principios de diciembre considerando que “no han variado las circunstancias tenidas en cuenta al momento del dictado de la prisión preventiva, en lo que respecta al grado de probabilidad suficiente requerido para sostener la autoría y participación en los hechos que se le atribuyen en las dos investigaciones que se siguen en su contra”.