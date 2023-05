Marisa Brel regresó a los medios y lo hizo de la mano de Gran Hermano, lo que significó un enorme éxito en su carrera. Lo cierto es que en las últimas horas se encuentra atravesando una situación personal que la hizo “detonar” en sus redes sociales.

Es sabido que la propia Brel tiene una forma de expresar sus opiniones, ya que esta mujer suele pelear por lo que se propone y se ha mostrado de manera ferviente al discutir sobre diversos temas.

En diálogo con Teleshow, la periodista habló acerca de su salud y del pico de presión que tuvo hace unos días: “Detoné porque me pasaron un montón de cosas juntas y bueno, el cuerpo habla, pero estoy bien, estoy descansando en mi casa con mis hijos”, comenzó la expanelista de Gran Hermano.

En dialogo con este medio, Marisa Brel reveló la razón de su estado de estrés: “Todo esto detonó porque me estafó un matrimonio en 25 mil dólares, fue como la gota que colmó el vaso y dije ‘ok, basta’. Esto en realidad sucedió hace dos años, cuando vendí mi casa le presté dinero a una pareja amiga mía que vivía en mi barrio, Eyizel y Marcelo. Ellos me engañaron porque yo creí que eran mis grandes amigos y como en ese momento necesitaban por 60 días ese dinero y yo justo lo tenía, se los presté. Ese dinero es de mis hijos, y hasta el día de hoy no supe nada de ellos. Se mudaron, los vivo persiguiendo y lo último que hice fue mandarles una carta documento que no la recibieron. Siento que perdí esa plata y la verdad es que es dinero de mis chicos, y si bien a mí me va bien, no estoy para regalar a gente siniestra 25 mil dólares”, comenzó Marisa.

“Ya vengo desde hace mucho tiempo muy mal por esta situación porque me sentí estafada y también pasé por varias cosas similares. En diciembre pasado me estafó mi asistente, Alejandra, cuando descubrí que me había robado miles de clientes, pasó información privada mía, y cuando me di cuenta me empezó a amenazar. Un desastre. Muchas cosas juntas que fui juntando y detoné”, reveló Brel.

Para finalizar contó que llegó hasta el momento en el que se descompuso: “Me empecé a sentir mal, porque el cuerpo habla, da señales, ayer tuve una discusión, cosa que yo no suele discutir, se me partía la cabeza con un dolor muy fuerte, raro, yo soy de baja presión, nunca había tenido alta. Por suerte vino la ambulancia y estaba con un pico de presión. Me medicaron y me fui relajando, pero bueno, estoy angustiada y es un proceso que ya voy a sanar”.