Fueron quince agotadoras montas: diez, en el certamen nacional en el que enfrentó a jinetes de todo el país, y cinco en la primera edición del torneo internacional que se incorporó en la 52da edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.



Pese a que no pudo retener el título de campeón, al que se hizo acreedor el año pasado en la categoría Gurupa; José Martí consiguió traer el subcampeonato para San Juan y, como distinción, recibió una rastra con incrustaciones de plata y oro y unos 100 mil pesos.



"¡Gracias a Dios estamos contentos y sanos a la vez! ¡Gracias a Dios no me caí nunca! Emilio Prátula me superó por muy poco, porque agarró caballos muy buenos y él es muy bueno también", expresó a DIARIO DE CUYO Martí, tras la premiación que se realizó la noche del domingo donde recibió un puntaje de 84.30 después de su oponente que logró 91.66.



Campanazo a campanazo, el muchacho no perdió la calma aun en jornadas que no fueron a su favor. "Las cinco primeras noches me tocaron caballos que corcoveaban mucho, ya después me vinieron animales más buenos y fue ahí cuando empecé a acumular puntos", comentó sobre su experiencia en el campo.



"¿El día más complicado? Fue el penúltimo, el caballo era muy grande y con mucha fuerza, era un animal que llevaba años invicto pero perdió conmigo. ¿Y el mejor? El más liviano fue cuando me tranquilicé, ya iba segundo y tuve un respiro", apuntó haciendo una síntesis de una aventura que le ocasionó "aberturas de carne", que le curó de palabra su madrina.



Con grandes expectativas, José manifestó que peleó "cabeza a cabeza" pero "justo" en la última velada, le tocó un animal "salvaje" al que le costó domar, si bien se mantuvo firme.

"No es lo que soñamos, pero estuvimos cerquita. Creo que no defraudé, di todo lo que tenía ya sin fuerzas, me felicitaron por mi campaña. Fue muy lindo representar a la organización", destacó el chico de 19 años.



Ahora, para volver a Jesús María, a mostrar sus habilidades, deberá empezar de cero: tendrá que volver a calificar en la rueda local que organiza la Federación Gaucha Sanjuanina y formar parte de la delegación.



"La verdad que ir con la camiseta de San Juan es lo que más espero. Fue difícil competir con mis amigos en la misma categoría. Yo prefiero defender a mi provincia", dijo orgulloso el talento local.