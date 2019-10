La pareja de Cinthia Fernández y Martín Baclini, además de tener una relación amorosa, son compañeros de equipo del Bailando 2019. Ambos, junto a su coach lograron convertirse en una de las parejas más talentosas del certamen.

La gota que rebalsó el vaso fue la relación del empresario con Luciana Salazar. La bailarina dijo en el programa Los Ángeles a la Mañana. “Con él discutimos fuera de cámara por lo que había dicho Luciana. Ya estoy como un poco saturada de esta situación porque esta mujer me está haciendo mal. Me está trayendo muchos problemas y yo quiero dejar en claro que yo sé la persona que tengo al lado y lo que hizo por mí, ¡pero basta de esta saña porque esta mina me está destruyendo!”,

Luego, en LAM expresó que estaba “muy triste” porque con Baclini habían decidido terminar la relación. Y ahora, el rosarino la bloqueo de Whatsapp para evitar futuras discusiones. Fernández explicó el motivo de la actitud de su ex: “Creímos que era lo más sano. Si queremos decir algo, por teléfono. Estamos en un grado en el que nos decimos cualquier cosa y es discusión. Estamos irritables así que es mejor hablar por teléfono y sentir al otro”.

La panelista sostuvo que por Whatsapp “se malinterpretan las cosas y casi siempre terminan dándole una connotación que no es. “Decís hola y el otro te pregunta por qué lo saludás tan cortante. Es un tema el WhatsApp”.

Esta noche, durante la emisión del programa Showmatch los participantes blanquearon que la relación terminó “hace dos meses”. Según se supo, quien tomó la decisión fue el Martín y pesar del dolor, Cinthia estuvo de acuerdo.

Fernández y Baclini están hace un año y medio. Siempre se mostraron como un pareja consolidada, pero los reiterativos conflictos entre ella y Luciana afectaron el noviazgo. Hace unas semanas, el empresario se ofreció a pagar el tratamiento medico de Francesca, la hija menor de la modelo que padece una enfermedad de crecimiento