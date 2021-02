Martín Baclini contó por primera vez que no terminó el secundario y que piensa hacerlo en el 2021.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), el empresario habló de su vida personal y confesó un detalle que nunca había revelado.

“Para mí el 2020 fue un año de desafío muy grande. Yo soy empresario y no artista, ese lado la gente no lo conoce. Yo no tengo estudios, no terminé la secundaria, lo mío es trabajar y la calle. Empecé a trabajar con 12 años. Uno como empresario tiene la responsabilidad de la gente y cumplir con todos el 100 por 100. Para mí que esté funcionando, es un premio“, comenzó diciendo sobre lo que vivió el año pasado.

En ese sentido, profundizó: “Nunca lo conté esto del colegio. No es un ejemplo no estudiar y que te vaya bien. El estudio es la teoría, no alcanza con estudiar, no te hace empresario eso“.

“El 14 de enero empecé a estudiar inglés. Y tengo el objetivo de terminar el colegio. Me quedaron materias como computación, gimnasia y matemáticas creo. Un desastre. Era muy vago y no iba. Creo que lo único que aprendí fue a jugar al metegol. También pienso estudiar teatro en febrero“, agregó.