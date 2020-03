Hace unos días atrás, Cinthia Fernández deslizó que Martín Baclini la había usado y esta mañana en un cruce twittero con Angel De Brito la bailarina escribió en la red social del pajarito una dura declaración contra su expareja. Todo comenzó cuando el conductor de "LAM" escribió: “¿Le creés a Baclini o es todo para la cámara?”, y el mismo respondió: "Le creo". Y tras ver la respuesta, Cinthia escribió: “Yo también le creía (a Baclini), jefe ... pero a los lobos disfrazados de corderos se les cae la careta @AngeldebritoOk. Y usted sabe que la fama transforma a las personas, de esto conoce muchos casos que ha padecido, jajajaja”.

Martín, quien no es muy afín a las redes sociales, dijo desconocer lo que había dicho Cinthia en esta última oportunidad, pero que si estaba al tanto de que ella había dicho que él la había usado, y con calma y sin exaltarse decidió que era hora de responder.

"No voy a tomar en serio las cosas que dice Cinthia porque evidentemente las hace desde el dolor y yo la entiendo. Yo sólo tengo palabras de amor y cariño para ella. El tiempo que estuvimos juntos fue maravilloso y aprendí a amarla tanto a ella como a sus hijas. Sé que si pone la cabeza en frío no diría las cosas que dice. Así que no puedo tomar en serio lo que me cuentan que twitteo o que diga que la use. ¿Usarla para qué? Primero que no sé lo que es usar a una persona, segundo jamás lo haría con nadie y menos a una persona que amé y a la que le brindé todo. Yo no soy un tipo del medio, no estoy en el mundo de la farándula. Y la verdad es que en lo único que pienso es que si a ella le sirve para trabajar que yo esté en el Bailando o en el medio, me alegro muchísimo. De mí no van a escuchar nunca palabras malas hacia ella", sentenció el empresario que ya comunicó que lo que gane durante su paso por el "Bailando" será donado completamente a quienes lo necesiten.