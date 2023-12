Durante la noche de hoy, el participante Martín Ku consiguió convertirse en el nuevo líder de la semana de Gran Hermano 2023, luego de haber completado el desafío donde se enfrentó contra Alan y Agostina.

La competencia en esta oportunidad se enfocó en equilibrio y precisión, donde los jugadores debieron colocar unos vasos de plástico en una plataforma elevada, con la ayuda de un palo que les permitía elevarlos.

En este sentido, el joven de unos 22 años logró no solo hacer el mejor tiempo, sino que pudo hacer una importante torre de vasos que le permitieron conseguir la inmunidad y otros poderes durante esta semana.

Los demás participantes también demostraron toda su destreza para poder alcanzar la posición de líder, sin embrago el joven apodado como “El Chino” fue quien finalmente logró conseguir la victoria.

De esta manera, el joven tendrá inmunidad durante esta gala de nominación, podrá sacar de la placa a alguno de sus compañeros y ademas tendrá que elegir a otro de ellos para que ocupe su lugar en la eliminación de este próximo domingo.

Emmanuel se cansó de Rosina, la marcó la cancha en Gran Hermano 2023

Durante la noche de hoy se vivió una nueva y complicada situación en Gran Hermano 2023 cuando Emmanuel se enfrentó contra Rosina, nada menos que por un shampoo y la tensión se pudo sentir en la casa mas famosa del mundo.

Según le comentó el participante a su compañera: “A mi no me gusta que me jodas, ni con eso ni con nada. No me interesa el shampoo. Cuantas veces te fui a hablar Rosi? de todo. A mi me parece que si hay algo que te puede llegar a afectar voy y te lo cuento. Yo soy así, transparente, no soy careta. Si hay algo que me molesta voy y te lo digo”.