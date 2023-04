Desde su presentación en " Gran Hermano 2022", Martina Stewart provocó fuertes reacciones en las redes sociales: primero con sus condenables dichos sobre la bisexualidad en su video de presentación, y hasta fuera de la casa cuando se supo que había engañado a su novio con su entonces cuñado. En las últimas horas, la hermanita lo volvió a hacer, y esta vez tuvo ayuda.

En una historia de Instagram que ya se propagó por todas las redes sociales, Martina estaba respondiendo las preguntas de sus seguidores acerca del conflicto que la enfrentó con Julieta Poggio, la tercera finalista de " Gran Hermano Argentina".

Cuando un usuario le preguntó con quién del elenco de "GH 2022" no se habla, Martina no dudó en responder: "Hay un par que son medio caretas y no me los voy a cruzar más en la vida, hay un par que son mala leche", comenzó la maestra de educación física, antes de ser interrumpida.

Fuera de cuadro, su novio acotó: "Perdón que me meta, no, pero por ejemplo no solamente son careta algunos, sino que en lugar de estar más tiempo manejando el Uber, están haciéndote la vida imposible, rompiendo las pelotas", en clara referencia a Juan Reverdito, el taxista de la casa.

Fue entonces que Martina de Gran Hermano soltó: "Sí, hay gente chota. Pero porque son negros resentidos. La vida misma chicos, hay gente de mier... y gente buena". La fuerte frase pronto le ganó a la ex jugadora una nueva ola de repudio en las redes sociales.

"Se están mirando en el espejo. La resentida es ella", "Esta gente debería ser banneada de internet, es un mal para la humanidad", "Me sorprende lo normalizado que tienen el racismo, dios mío" y "Quisiera saber de qué tipo de 'gente buena' habla en el video si ella misma usa la frase negros resentidos" fueron algunas de las críticas que recibieron la hermanita y su pareja.