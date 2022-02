Martita Fort cumplió 18 años y está muy contenta. Lo celebró en California junto a su mellizo, Felipe Fort, Rocío Marengo, Eduardo Fort y su niñera Marisa López. Un día después de haber soplado las velitas en un restaurante asiático, recibió el mejor regalo de cumpleaños y todavía está en shock.

La joven no quiso ropa, joyas ni perfumes. Pidió entradas para ir al show de Bad Bunny en Inglewood y la pasó genial. “No lo supero”, expresó en Instagram.

El viernes, cuando alcanzó la mayoría de edad, Martita tuvo muchos sentimientos encontrados. Por un lado, se puso contenta de que por fin podrá acceder a la herencia que le dejó su padre, pero también lamentó no haber podido festejar con él y Gustavo Martínez, su tutor. “Feliz cumpleaños a mi, aunque no puedan estar todos los que me hubiera gustado que estén”, se sinceró.