La conductora Maru Botana pasa un mal momento. Según contó está asustada porque está siendo víctima de bullying en las redes sociales. En el sitio BigBang News donde confesó: "Tengo miedo". ¿A qué le teme Botana?

Pues resulta que en los últimos tres días ha recibido miles de mensajes intimidatorios, en cada uno de sus posteos en las redes, donde la llama "Batana" y repiten las frases que ella escribe, modificadas con alusiones sexuales.

El origen de todo se dio cuando Martín Cirio (La Faraona) compartió un video de Botana en el que ella alentaba a sus seguidores a entrenar como lo hacía ella frente a la cámara. Cirio reposteó la publicación ironizando sobre la "energía" de la cocinera para realizar los ejercicios.

La Faraona es un instagramer famoso por sus posteos descarados en torno a la vida privada, las anécdotas sexuales y los consejos que da a sus fans (que se hacen llamar "farafans"; que replican y reinterpretan los mensajes de su "ídolo").

"Me la imagino azotando a sus hijos y puteándolos. No sé", lanzó en un posteo La Faraona, refiriéndose a qué haría Maru después de entrenar como se la ve en ese video.

De ahí en más, comenzó una seguidilla de reinterpretaciones insólitas que han decantado en agresiones tan fuertes que la cocinera no sabe qué hacer, ni cómo reaccionar. Pues la situación se ha viralizado.

El problema es que La Faraona y sus seguidores tienen un tipo de humor que no cuaja con la índole de Botana, que se siente incómoda y agredida con la situación y los considera una "banda acosadora".

"Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. Mis hijos lo vieron, mi equipo me avisó. Y no quiero que se me ataque por mi forma de pensar", le dijo a BigBang News pues muchos comentarios hacen pie en la agresión por su postura contraria a la legalización del aborto.