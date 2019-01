A cara lavada, Maru Botana salió a enfrentar las críticas luego de que un local que lleva su nombre fuera sancionado por la empresa Edenor por estar colgado de la luz. La mediática cocinera aclaró que está tratando de resolver la situación, pero remarcó que no tiene nada que ver con ese comercio que lleva su franquicia.

"Estoy angustiada, fue horrible y me cayó como una bomba", sostuvo ante la cámara. Luego explicó que ella no dirige ese local: "Me decidí por las franquicias pero nunca me imaginé que iba a pasar esto".

La cocinera explicó que "me estoy ocupando", pero tras pedir disculpas insistió en que "no tengo nada que ver con esta situación". Según dijo en sus primeras declaraciones, el local era una franquicia a cargo del papá de Tini Stoessel, el ex capo de Telefé Alejandro Stoessel.

"Los comentarios me duelen un montón pero los entiendo, aunque no tengo nada que ver", sintetizó.