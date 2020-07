Parece que los músicos podrán volver a actuar a los bares, restaurantes y parrillas en agosto. El lunes ingresó al Ministerio de Salud, para su elevación al comité Covid-19, el protocolo sanitario que usarán los artistas para su desempeño en ese tipo de locales y otro referido al comportamiento de técnicos.



"Que el protocolo esté autorizado o no tampoco es la decisión final, eso es el visado de que el protocolo está correcto y luego falta la decisión política de Salud, básicamente, de que está el contexto como para habilitarlo. Estamos en este proceso para estar listos para cuando se pueda dar" aseguró la secretaria de Cultura Virginia Agote, quien remarcó que la situación ideal para que se habilitaran los shows tendría que ser, "que los casos sigan sin aparecer".



Sobre el contenido del protocolo, Agote adelantó que lo fundamental será cumplir con el distanciamiento social y cupo de espacio. "O sea, que haya un radio de dos metros alrededor de cada músico y con el público. Algunos restoranes que no son muy grandes y encima están trabajando con menos mesas para que haya distanciamiento entre ellas, por lo que van a tener que levantar mesas para darle lugar al músico; o no, si tienen lugar, fantástico; se está planteando que sea hasta cuatro músicos, con una distancia entre músico y músico de metro y medio a dos metros y con el público mínimo dos metros; si no hay escenario, se deberá delimitar con una cinta el piso y no se podrá bailar. Se tratará de incentivar el uso de pista", sostuvo la funcionaria.



El volver a trabajar es un pedido desesperado a esta altura de parte de los músicos que solían actuar en el circuito gastronómico antes de la pandemia.



"Se va a resolver seguramente, estamos en ese camino, los entendemos (a los artistas) y estamos buscando la manera de hacerlo prolijamente", cerró la funcionaria.