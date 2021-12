Como si fuera una colisión de universos o tribus culturales, el espíritu que sustenta a La Monster Feria está en expansión porque a los emprendedores, frikis, otakus, geeks, breakdancers y cosplayers; se sumarán ahora a dancers de K-pop, freestylers, performers y Drag Queens. Con una esencia plenamente autogestiva e inclusiva, la segunda edición será renovada y más grande, porque por primera vez tendrán un amplio espacio de exposición como es el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Entre hoy y mañana, de 18 a 23hs. el evento reunirá a emprendedores y diseñadores, para conformar los 35 stands de la exposición, cuyo propósito es movilizar y concentrar el mercado de la economía popular enfocado en la jóvenes. El concepto de esta propuesta tomó forma en octubre pasado coincidiendo para celebrar Halloween, pero la idea inicial se materializó en un proyecto más ambicioso. Por iniciativa de cinco emprendedoras locales: Guadalupe Zurita, Abril Armendariz, Maica Chirino, Fernanda Arias y Oriana Sosa, se originó La Monster. "Nos conocimos en ferias y comprándonos mutuamente. Vendemos productos distintos de la misma temática. En las ferias a las que íbamos notábamos que teníamos el mismo público. Así que un día se me ocurrió que hagamos un showroom para ese público que iba directamente a las otras ferias a buscarnos", relató Guadalupe. Y sorprendentemente para ellas, cuando decidieron hacer la primera convocatoria que tuvo lugar en el jardín de la Dirección de las Juventudes, con shows musicales incluidos, la cantidad masiva de espectadores superó sus expectativas (y también sus ventas). Aquella oportunidad fue exitosa, entonces quedaron con muchas energías de volver y esta vez, con más atracciones. Para hoy, habrá, además de la feria propiamente dicha, la Batalla Freestyle y el Breaking Dance Battle. Para mañana, la competencia de Cosplay, una competencia K-pop (dúos, tríos y conjuntos) -ambos con premios en efectivo- y un show performático Drag. La denominación a la feria como "La Monster", explicó Zurita, está emparentada por la canción "Monster" de Lady Gaga. "Ella tiene como costumbre de llamar "little monsters" (pequeños monstruos) a sus seguidores. Porque es una cantante que no discrimina y acepta a los "raros" (freaks o frikis). Por eso usamos ese nombre. La Monster tiene la esencia de ser un lugar para los llamados "raros" que les gusta otra cultura, otra música, otra forma de vestirse, de expresarse y de vivir", comentó la co-organizadora de la feria. Y agregó que es un espacio de discriminación "cero": "Todos son bienvenidos en la Monster. No importa el sexo, la edad, el género, la altura, los gustos, la religión, nada, solamente tener ganas de disfrutar, reunirse con gente del mismo palo". Para la invitación a la feria, si bien es con entrada libre y gratuita, cualquiera que desee asistir podrá ir con disfraces o caracterizados de algún personaje favorito, sea para estar a tono con la estética de la feria, o bien para participar en la competencia de cosplay.