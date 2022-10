Gwyneth Paltrow cumplió 50 años hace menos de un mes, y no duda en compartir lo bien que se siente en el inicio de esa década. Alejada de la actuación, enfocada en su empresa de bienestar y estilo -un imperio valuado en 200 millones de dólares- la actriz ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y dos Premios va a contramano de la gran mayoría de las celebridades, que buscan detener el tiempo a cualquier costo.



"Me siento realmente inspirada al cumplir 50 años. Antes me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí. Ahora no', declaró la actriz , recordando que a los 40 sí que la pasó mal por la presión social. "Nos hacen creer que cuando perdemos la viabilidad reproductiva ya no somos deseables o importantes o visibles. (...) Al cumplir los 50 años. Sentí que empezaba a llegar esta increíble liberación" sostuvo.



Así mientras gana miles de dólares con sus exóticos productos, también vive la vida plenamente con su esposo Brad Falchuk, con quien se casó en 2018. La clave para la blonda es la "gran química' que tienen entre ellos. "Mi cuerpo se siente muy bien cuando él está cerca, y eso es algo que se da solo por una cuestión de suerte', indicó la actriz que estuvo casada con Cris Martín, con quien tuvo a Apple y Moses.



Para esta estrella de Hollywood vivir la vida siendo fiel a uno mismo, es la clave para esa sonrisa radiante.



Looks

Rubia desde siempre, Gwyneth mantiene su melena larga y lisa. En las alfombras rojas brilla con un make up nude, mientras que en la vida diaria se muestra sin una gota de maquillaje.