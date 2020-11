"De los tres platos, le quiero preguntar al jurado, ¿el más difícil es el que me tocó a mi con ella?", consultó picante El Turco García luego de conocer el plato de El Medio Oriente que debía hacer junto con Analía Franchín. "Tienen todas el mismo grado de dificultad, por supuesto, porque no podemos favorecer a uno por sobre el otro", le explicó Donato de Santis.

Pero García fue por más. Al respecto, el exfutbolista retrucó: "No, no... pero el mío tiene más dificultad que el de todos, seguro". "No, todos tiene el mismo grado de dificultad", reforzó el chef.

"Igual, Turco, fue al azar que eligieron (las recetas)...", acotó Santiago del Moro. "Ya sé, pero estoy preguntando nomás", cerró el deportista, poniéndole una cuota de humor.