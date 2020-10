En MasterChef Celebrity, fuerte fue el enojo de Analía Franchín con Sofía Pachano. Y una vez que finalizó la transmisión, la panelista reveló el trasfondo de su bronca con la actriz.

En el programa de Telefe, Analía fue elegida para la gala de eliminación que saldrá al aire el domingo, y estalló pidiendo que “le apaguen la radio”, en alusión que la hija de Aníbal Pachano le brindaba consejos a El Polaco desde el balcón del estudio, hecho que no la dejaba concentrarse.

“Es muy difícil trabajar con una radio acá en la oreja. Es una voz en off todo el tiempo. No me parece justo”, expresó la periodista ante el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

En las redes sociales muchos usuarios señalaron de manera divertida el escándalo que se generó, afirmando reiteradas veces que se picó MasterChef. Eso generó que Analía hable en Twitter, plataforma en la que repasó los llamados de atención que hizo el jurado días atrás.

“Ya les explico amigos. El primer día, el jurado la ‘reto’ a Iliana (Calabró) porque me dio un tip (debido a que yo no asistí a las clases por Covid) y luego sucedió lo mismo con Moldavsky”, reveló la periodista, que contrajo el virus pandémico días antes de que comiencen las grabaciones del programa.

“Reglas iguales para todos. Si después lo permiten, bienvenido”, sentenció la participante del reality cuyo destino en el mismo se sabrá el próximo domingo 18 de octubre, cuando compita contra Pachano, El Polaco, Iliana Calabró, Belu Lucius, Rocío Marengo, Federico Bal y El Mono de Kapanga.

Fuente: Minuto Uno