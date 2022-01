Rostros nerviosos entre los participantes de Masterchef Celebrity, porque la llegada de un nuevo domingo, significa también una temida gala de eliminación. Poco después de las 22.30, Santiago del Moro le dio la bienvenida a los jurados, y luego recibió a los participantes que debían luchar por no quedar afuera del certamen. Esta vez, los que se encontraban en la cuerda floja eran Paula “Peque” Pareto, Juariu, Tomás Fonzi, Mica Viciconte y Paulo Kablan.

Antes de dar detalles sobre la consigna de la noche, el conductor anunció que iba a haber algunas “invitadas”, ante la mirada intrigada de los concursantes. Y de ese modo, entraron al estudio Barbie Vélez y Ernestina País, que se sumaron como integrantes oficiales. Pero antes, Damián Betular les explicó: “Sabemos lo que les ha gustado estar en Masterchef, así que hoy domingo, van a jugar por su suerte en esta competencia”. Luego, Germán Martitegui detalló: “Esta incorporación tiene un precio, y desde hoy, hasta que pasemos a la próxima etapa, van a estar todos los domingos en la gala de eliminación. Van a poder cocinar y ganar medallas, pero los domingos, van a estar acá con sus compañeros. No podían entrar en igualdad de condiciones. Así que esta es la forma de pagar el derecho de piso”.

Delante de los especialistas, se observaban varias mesas, todas tapadas con telas negras. Y al momento de explicar el desafío, Donato de Santis dijo: “Van a tener que dejarse llevar por su intuición. Acá hay ingredientes de todo tipo”. Luego, Betular agregó: “Cada uno tiene seis fichas, que van del cero al cinco. Y nosotros acá adelante tenemos seis telas negras, que en algo van a combinar”. Por último, Martitegui concluyó: “Van a pasar al frente, y van a poner una sola ficha por tela, ustedes ven qué número le asignan a cada una de las telas”. De esa manera, cada ficha y su respectivo número, iba a indicar la cantidad de ingredientes que podían tomar de cada una de las mesas. Cuando el jurado reveló el contenido debajo de las telas, los participantes se encontraron verduras y legumbres de todo tipo. De esa forma, el desafío consistía en preparar originales platos, utilizando esos ingredientes.

Al momento de la devolución, Ernestina fue la encargada de romper el hielo, y llevó una sopa de lentejas y porotos, sobre la que Martitegui consideró: “Yo lo veo y me gusta, y lo pruebo, y a medida que vas indagando, hay algo en los vegetales que no está bien. De todas maneras, hay un gran esfuerzo”. En su turno, Fonzi propuso una ensalada fresca de verdes, sobre la que Donato opinó: “Tiene mejor gusto que aspecto. Pero este plato de hortalizas y verduras, es muy pesado, no hay nada que levante. La idea es buena, pero en cantidad y en mezcla de sabores, no es vivaz”.

La “Peque” Pareto llevó unos falafel, y Martitegui la felicitó: “Esta muy rico, la berenjena está muy sabrosa. Pero creo que si vos tenés un talón de Aquiles, es la presentación. Te falta un click con eso, pero el sabor está”. Barbie Vélez preparó unos zucchini rellenos, y Betular aseguró: “El zapallo está bien cocido, pero me falta una unión, sos muy ágil cocinando, y esa agilidad la tenés que usar para que el tiempo te sobre para la presentación, y agregar cosas”. Juariu se llevó una muy buena devolución, con su sopa de remolacha con crema de arvejas, sobre la que Donato concluyó: “Es un plato con mucho color, está muy bien ejecutado, es sutil, tiene cierta elegancia, pero cuidado con las cantidades”.

Cuando le llegó su momento, Kablan propuso una tortilla de papa, batata y mandioca, que no terminó de entusiasmar a los especialistas, quienes coincidieron en que lo veían “perdido”. Mica Viciconte presentó una ratatouille con salsa de tomate, y Martitegui aseguró: “Está muy bien. El apio le suma mucho, y la textura está espectacular”.

Al momento de mencionar lo mejor de la noche, Juariu y Viciconte fueron las destacadas. En la vereda opuesta, Barbie fue la eliminada, y al momento de retirarse, confesó que le “faltaba experiencia”.

