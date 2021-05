Matías Martin confirmó que viajará a Miami para vacunarse contra el coronavirus. "Voy a viajar en el famoso vacuna tour", afirmó en su programa radial, Todo pasa (FM Urbana Play, lunes a viernes a las 13).

El conductor reveló que atravesó un debate interno hasta que aceptó que era la mejor alternativa. El pasaje lo saqué hace un mes y pico.

"He luchado contra mí mismo. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo", contó.

Martin indicó que su mujer fue quien lo convenció. "Me atormenta este viaje. Mi mujer es la única judía sin culpa y me dice que la vamos a pasar bien, a disfrutar. Tengo el mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna", sostuvo.

Por último, el conductor mencionó qué fue lo que le dijo su pareja que lo hizo cambiar de opinión.

"La charla que salió en mi casa fue '¿qué es más importante que tu salud y la de tu familia?'", concluyó.

Fuente: Primicias Ya