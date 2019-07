Matilda Blanco y Flavio Mendoza tuvieron un nuevo y fuerte encontronazo en ShowMatch.

“¿El otro día sentiste una venganza del jurado y del BAR?”, le preguntó Marcelo Tinelli a la participante del Bailando, haciendo referencia a las contundentes revoluciones que recibió.

“Del jurado en general, pero mucho más del señor misoginia”, disparó Matilda hacia Flavio.

“Bueno, no van a empezar con eso. Hay un enojo puntual con Flavio”, intentó clamar las aguas el conductor.

“Tampoco tenés que permitir que digan esas palabras, Marcelo”,sugirió Mendoza. “No, eso no va”, reconoció Tinelli.

“La verdad es que fue así. Te la agarraste conmigo y les dijiste a todas las mujeres de mi edad que no podían bailar, que no se podían enamorar y que no podían tener un proyecto”, arremetió la jefa del taller de Corte y confección.

“¡¿Qué? ¿Qué tomaste?! Tenía razón en que venías tomada”, retrucó el miembro del BAR.

“Ya está, ya está, no está bueno. Pensé que tenían buena onda entre ustedes”, puso punto final Marcelo.

Minutos después, la especialista de la moda se dirigió hacia el centro del estudio y, entre lágrimas, le pidió perdón a Flavio. “Yo no soy así. No quise decir cosas feas, sé que no estuve bien”, dijo.

“Está bien, decimos muchas cosas que no tenemos que decir”, aceptó Mendoza las disculpas, y también hizo un mea culpa.