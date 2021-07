Por fuera de los momentos musicales, cada gala de La Voz Argentina (Telefe) deja algunos cruces inesperados entre los coaches / jurados del reality. Es que la buena química entre los cinco fluye y se dan conversaciones de todo tipo. Por ejemplo, que Mau y Ricky terminaran revelando sus nombres completos.

Fue a partir de la participación de Daiana Urban (Dai Urban, según su nombre artístico), quien llegó de Bariloche para intentar cumplir su sueño de pasar de fase en el certamen y tener un lugar entre los seleccionados. Con una versión de “Llueve sobre mojado” (hit de Fito Páez y Joaquín Sabina), cautivó la atención de Soledad Pastorutti, quien fue la única que se dio vuelta en su ronda.

“Yo tengo una pregunta... Dai Urban, ¿es un nombre artístico o en serio?”, consultó Mau a la participante. Y ella le respondió: “En realidad, me llamo Daiana Geraldine Martin Urban... y yo uso Dai Urban porque me parece más lindo”, dijo. “Claro, es su primer nombre y su segundo apellido”, aclaró Ricardo Montaner. “Es como yo, que soy Ricardo Reglero... pero tengo un papá que se hizo super conocido...”, dijo Ricky. “No entiendo por qué me lo aclaras a mí”, le devolvió su padre, sin entender lo que quiso decir su hijo.

Después de que la participante volviera a su lugar, los jurados siguieron hablando de los nombres de Mau y Ricky. “Qué loco que ella se llame Dai Urban y haga rock... y no urban”, pensó en voz alta Mau. “Este programa tendría que tener un apartado: ‘Reflexiones con Mau’”, imaginó La Sole.

“Pero Mau solo no queda bien... que sea con todos los apellidos”, insistió. “Reglero Rodríguez Montaner Miranda”, le respondió. Y Ricky completó: “Reflexiones con Mauricio Alberto Reglero Rodríguez Montaner Miranda”. “Tienen muchos nombres ustedes, boludo”, acotó Lali. “Ricardo Andrés Reglero Rodríguez Montaner Miranda soy yo”, le dijo Ricky.

“Mauricio Alberto me gusta, es como de telenovela”, opinó Lali. Y Montaner padre cerró: “Cuando nos preguntan por qué le pusimos ese nombre, yo decía: ‘Bueno, porque él quería llamarse así’”.

“Tenemos una dinámica bastante establecida, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Por ahí al principio nos costaba, pero hoy en día ya es mucho más natural. Obviamente a veces tenemos nuestros roces, diferencias, pero tenemos nuestros roles bastante definidos. Yo sé, por ejemplo, que Ricky es mejor que yo en mil cosas, y tiendo a ceder en las cosas que yo sé que Ricky domina mucho más que yo”, le contó Mau a Teleshow acerca de la dinámica de trabajo que tiene junto a su hermano.

“Y Ricky conmigo igual, entonces si estamos en una diferencia con alguna canción, por lo general yo digo ‘Bueno, yo confío en ti, dale’. Y tiende a tener la razón Ricky casi siempre, con todo lo que es musical, creativo y baile”, agregó.

Por su parte, Ricky dijo: “No es que tenga la razón, pero cuando uno en un grupo tiene en claro cuáles son los roles de liderazgo de cada uno, ese tipo de roces pasan menos. Y como me va bien cantando con mi hermano, prefiero llevar la fiesta en paz. Yo sé no faltarle el respeto en las cosas que a él no le gustan, y él hace lo mismo conmigo. Me da mi espacio, yo le doy su espacio, él es líder en mil cosas en nuestra carrera y yo en otras. Y podemos desenvolvernos sin sentir que estamos frenados por el otro. Hasta ahora nos hemos llevado muy bien. Llevamos 27 años bien, vamos a ver qué pasa en los próximos 27 años…”