El 11 de diciembre pasado, Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación. En un video que se expuso en la conferencia organizada por el colectivo Actrices Argentinas, contó su calvario y explicó que pudo hablar después de diez años porque otras mujeres se animaron primero.

El actor se defendió en una nota que le dio a Mauro Viale. Dijo ser inocente y la trató de mentirosa. Ahora, el periodista reveló un dato "oscuro" que le llamó mucho la atención cuando ingresó a la casa para hacerle la entrevista.

"Jamás elegí con tanto cuidado cada palabra. Yo imaginaba lo que iba a pasar conmigo. No volvería a hacer la nota. Yo quería explicarles a ustedes la conmoción que significó para nosotros esta nota... Cuando dice: 'La vamos a borrar', presumimos que iba a haber violencia física. Había un cuadro muy feo adentro de la casa. Él fue un caballero, ¿pero viste cómo son los hijos? Ellos plantean que querían borrar la nota y Darthés en un momento acepta", comenzó diciendo en Pamela a la tarde.

Luego agregó: "El panorama que encontramos cuando llegamos a la casa no fue grato. Él dijo que estaba ‘empastillado’, palabras de él. Estaba muy mal, pésimo. No vi a su mujer".

Aunque asumió que el retrato que encontró en el domicilio del actor le generó algo raro, reflexionó asegurando que sí volvería a estar cara a cara con él para escuchar qué más tiene para decir.

Aquella tarde, Darthés aseguró que Fardin se le insinuó. "Yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mi es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar una tarjeta, yo la saqué de la pieza. Le dije 'qué te pasa, vos tenés novio'. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella. ¿Cómo puedo hacer una cosa así? No sé qué piensa ella. No tengo idea por qué lo hace", sostuvo.