Wanda Nara definió su relación con Mauro Icardi como una “novela turca”. Sin embargo, este miércoles el futbolista se mostró harto de las actitudes de su esposa. “Ya me aburrió hasta a mí”, expresó en sus redes sociales.

“Respondo”, escribió en una cajita de preguntas en sus historias de Instagram, donde reúne más de diez millones de seguidores. En medio de un nuevo conflicto matrimonial, las preguntas rondaron en torno a la relación con la empresaria, sus hijas y la supuesta infidelidad.

“¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”, quiso saber un usuario. “La única verdad es que me pidió los pasajes, le dije que no, entonces ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, respondió tratándola de caprichosa. Acto seguido, pidió: “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”.

Respecto a Francesca e Isabella, las nenas que tienen en común, remarcó que viven con él, pero señaló que vieron a Wanda hace poco más de una semana, cuando ella tuvo sus días libres y viajó a Estambul.

A puro humor, una usuaria le propuso que dejara de sufrir y se casara con ella, pero él rechazó la propuesta: “No sufro, me cago de risa con tantos inventos. Y estoy casado hace diez años”.

Otro le aconsejó que si la ama, la deje ser feliz, entonces él reaccionó tajante: “Cuando supuestamente estábamos separados en enero del 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos. Me parece que te comés el chisme y mal, como mucha gente. Yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente”.

Aseguran que Mauro Icardi estaría extorsionando a Wanda Nara con sus hijas para volver a estar juntos

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a separarse en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista. Ahora, la “novela turca” -como él mismo la definió- tiene un nuevo y polémico capítulo. Según informó un periodista, el delantero del Galatasaray no le permitiría a su expareja ver a sus hijas Francesca e Isabella.

Este martes al aire de Intrusos (América), Guido Zaffora dio detalles de una supuesta interna familiar. “Lo que me cuentan es que Mauro no dejó que las nenas salgan de Turquía y Wanda está angustiadísima, me dicen que llora todos los días”, reveló.

Acto seguido, el periodista señaló: “Lo que me dicen es que Mauro está usando a las nenas y está manipulando a Wanda”. “El punto es que las nenas empezaron el colegio en Turquía este año, Wanda no pudo traerlas, ellas tienen pasaporte europeo y solo pueden permanecer pocos días en el país porque no son argentinas. No pueden permanecer sin un acuerdo con Mauro”, explicó.

Luego destacó que lo peor de esta situación es que “Mauro no les quiere dar las nenas a Wanda”: “Él no acepta este acuerdo. Lo que me dicen que es para dárselas, Wanda tiene que estar con él”.

“De verdad me dicen que Wanda está desesperada, que llora todos los días, está muy mal con este tema”, cerró Záffora sobre la polémica que tiene como protagonistas a Mauro y a Wanda.