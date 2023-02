Nuevamente, hay polémica en Gran Hermano tras el enojo de Maxi Giudici con la producción de la edición 2022. El ex hermanito hizo una fuerte denuncia en las redes y logró viralizarse rápidamente.

Según reveló él mismo en un video, debido a una cuestión de contrato, las autoridades del programa le impidieron cumplir uno de sus mayores sueños.

Hace algunos días, el cordobés había dado a conocer, que tanto el cómo su novia, Juliana, iban a formar parte de la trasmisión de TNT Sports del partido que disputaron River y Arsenal.

Precisamente, ambos iban a tener la oportunidad de trasmitir desde la cabina y, para Maxi, cumplir uno de sus más grandes sueños como hincha del ex club de Gallardo. Sin embargo, esto no pudo ser posible.

Maxi enojado con la producción de #GH pic.twitter.com/lxtp4FLwE8 — pepe ochoa (@pepeochoa88) February 26, 2023

Fue a través de sus historias de Instagram en donde el hombre contó que no asistiría al evento e hizo un fuerte descargo en contra de la producción. "Acá estamos un poquito tristes, uno poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de trasmisión, que iba a ser un sueño para mí", comenzó diciendo Maxi mientras lucía su camiseta de River.

Luego, el joven comenzó contando lo ilusionado que estaba por el evento y lo indignado por la prohibición: "No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía, estaba en el aire, estaba feliz. Y bueno, un par de horas antes me llaman para avisarme que no iba a poder asistir por cuestiones de contrato". Indignado, señaló: "La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo que tanto les puede modificar que yo vaya al evento".

Por último, el ex participante reflexionó y reconoció que es parte de un compromiso que asumió antes de entrar a la casa más famosa del país: "son cosas que se van a tener que aguantar" hasta que finalice su contrato con la señal que emite el famoso reality. "Pero bueno, así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancársela", cerró con tristeza.