Marley: "Argentina tiene una geografía espectacular. Cuando nos subimos al helicóptero para ver la cordillera, nos dimos cuenta que el país tiene lugares únicos con tantas propuestas para hacer en vacaciones".



No quisieron levantar mucho revuelo y mantuvieron un perfil bajo, pero fue inevitable que no pasaran desapercibidos. Con un cronograma muy ajustado y detallado de lugares para visitar, Alejandro "Marley' Wiebe y la comediante Lizy Tagliani, junto al equipo de producción del programa Por el mundo en casa, estuvieron dos días en San Juan, realizando entrevistas y grabando imágenes. Y también, como vienen haciendo con el ciclo de Telefe, disfrutaron de aquellos sitios históricos, culturales y turísticos más icónicos que tiene la provincia. Recién llegados, de inmediato fueron a conocer el santuario de la Difunta Correa y a dar un paseo por una bodega de Caucete; y allí se cruzaron con varias personas que no tardaron en reconocerlo y les pidieron selfies como recuerdo para atesorar en el celular. Luego visitaron la Casa Natal de Sarmiento, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el Teatro del Bicentenario y el Auditorio Juan Victoria. Para la segunda jornada, el minitour que hizo la producción se concentró en las actividades recreativas como el trekking por la Quebrada de Zonda y deportes acuáticos en el Dique Punta Negra, además de conocer otras bodegas y plantas olivícolas locales. Con muy poco tiempo para tomarse recreo, Marley y Lizy compartieron una charla con DIARIO DE CUYO en el hall del Hotel Del Bono ayer, mientras desayunaban y previo a realizar los últimos recorridos y prepararse a la siguiente misión con destino a Jujuy. Un viaje intenso que el conductor y animador resumió con un "esto no tiene pausa".



¿Cuál fue el lugar que le generó una sensación especial en San Juan? Marley dijo que tuvo un reencuentro con su juventud, que una nostalgia se despertó al mirar de nuevo la antigua Estación San Martín (hoy Centro Cultural): "En esa estación de tren estuve, ahí parado. Me bajé cuando tenía 17 años. Vine de Buenos Aires cuando hacía prácticas hoteleras en mi carrera. Me acordé cuando me despedía de mi vieja y llegué aquí a pasar un mes, me radiqué en el Hotel Nogaró y otro tiempo en Pismanta. Fue algo muy lindo que viví", rememoró el exitoso conductor. Pero confesó que también se sorprendió mucho cuando entraron a la Casa Natal de Sarmiento: "Fue espectacular, me encantó cómo está todavía todo conservado y me gustaron mucho las historias que nos contaron de él". Y relató así una anécdota del prócer sanjuanino: "Fue muy apasionante. Sarmiento fue papá soltero. Cuando se exilió a Chile, tuvo una hija con una chica de alta sociedad, pero como no la admitía la familia, él prefirió que no la lleven a un orfanato y a los cinco años volvió a Argentina y se hizo cargo. Eso me llamó la atención", contó.



Por su parte, Tagliani se quedó impresionada por los relatos del terremoto de 1944. "Esa capacidad de reinventarse de los sanjuaninos es tremenda. Me impactó mucho lo que ha pasado. Lo leemos en la facultad, en los libros y en la escuela, pero me faltaba el relato vivo de las personas que lo sufrieron. Entonces, al enterarme y descubrirlo, fue muy conmovedor conocer lo que pasó aquí".

"Lo que más admiro de todo esto, es la gente y su hospitalidad. Es muy linda esta esencia", dijo Lizy mientras se ponía a hacer bromas con Marley en las reposeras.



Ahora bien, a la hora de lo espectacular, sin dudas el recorrido que más los deslumbró fue Ischigualasto: "Es un país tan grande, con tantos climas, con tanta geografía diferente, que lo que me llevo de San Juan es el Valle de la Luna, es increíble, un lugar único y es importantísimo mostrarlo" valoró Marley. A la par, y en relación con la situación que se vive en el mundo, su compañera agregó: "Lo que me deja toda esta experiencia es saber de la historia, la geografía y esa hospitalidad que tenemos los argentinos en querer abrazarnos. La pandemia nos impidió eso y nos cuesta aceptarlo. Esa demostración de afecto y cariño que tenemos a la hora de ser recibidos como si fueras un familiar, es un sentimiento muy fuerte, la esencia del argentino es única, es un hilo conductor que tenemos todos y esto no sucede en ningún otro país".



Precisamente ése es el espíritu que busca transmitir la dupla con el programa. Por el mundo en casa surgió como una idea que propuso Marley a Telefe para realizar cuatro entregas desde que fue declarada la pandemia. Admite el conductor que se alcanza un momento en que el archivo y los invitados por videollamada, empiezan a agotarse. A medida que se flexibilizaban las medidas sanitarias y tras superar varios hisopados, además de realizar convivencia grupal con el equipo de producción, el proyecto de girar por los destinos turísticos del país pudo hacerse realidad.



"La idea de este ciclo es demostrar que se puede viajar, que la gente no debe tener tanto miedo. Si uno se protege, adecuadamente y mantiene la distancia, no hay forma de contagiarse. El tema es no hacer imprudencias. Además somos un grupo de convivientes y que estamos hisopados y estamos tranquilos en ese sentido. Es necesario que se reactive la economía y el turismo. Fueron muchos meses de estar encerrados y hay mucha gente que necesita realmente trabajar y que los restaurantes se llenen; que los lugares se vayan abriendo y es un incentivo para que se pueda viajar y tomar vacaciones, además por supuesto de conocer el país", expresó el animador.



Por otro lado, la dupla mantiene una química que les ha redituado en lograr un formato desestructurado y que les permite bajar solemnidad al recorrer los sitios turísticos e históricos. "Ambos tenemos personalidades diferentes y lo que me sorprende de él es su capacidad para guiarme y mantenerme en el esquema. Cuando me parece que me estoy desconcentrando, siempre hace un camino para armar el programa en su cabeza sin un papel en la mano. Me ayuda tanto porque soy atolondrada y me olvido de todo", se reía Lizy. Mientras que Marley dijo: "Nos complementamos muy bien todos, aunque los productores ya no nos aguantan más, porque si decimos muchas taradeces al aire, fuera de aire decimos muchas más taradeces y llega el momento que nos dicen "¡basta! cállense un rato los dos". Y añadió: "Nos divertimos diciendo tantas macanas y creo que poniéndole humor es una linda forma de comunicar las cosas. Me encanta el delirio de reírnos de nosotros todo el tiempo. Es nuestra forma de ser", concluyó.



Si todo sigue bien con el plan, los siguientes destinos serán Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, pasarán también por Termas de Río Hondo y La Rioja. La última parada será en Tierra del Fuego. El programa se emitirá cada domingo antes de MasterChef por Telefe. Y el 3 de enero, afirmó Marley, saldrá al aire el capítulo grabado en San Juan.