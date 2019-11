A poco más de un año de su última presentación en San Juan, Marcelo De Bellis regresará con nueva obra y compañero. "¿Quién, yo?" es la pieza de Dalmiro Saenz que junto a Gonzalo Suárez -quien encarna al Marcos de la famosa publicidad de un banco- subirán al escenario de la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario, sala que conoció y alabó en una reciente visita. Se trata de una comedia más que especial para él, ya que fue con la que dio sus primeros pasos cuando cursaba secundaria. Y también de las últimas vueltas de Marcelo con esta obra, ya que en diciembre hará temporada en Mar del Plata junto a Carmen Barbieri y sobre mitad de año, otro gran proyecto que lo entusiasma sobremanera: la versión teatral de Casados con hijos, que tiene prácticamente confirmado al elenco original. De todo esto habló con DIARIO DE CUYO.





- De vuelta y con obra nueva...

- ¿Quién, yo? es una obra especial para mí porque es la primera que hice, y escuché tanta risa, tanto aplauso a telón abierto, que me embriagó para siempre. Tenía 16 años, estaba en un grupo de teatro del colegio y guardo los recuerdos más lindos. Es un placer volver a hacerla, y junto a Gonzalo que es un actor y compañero extraordinario.



- ¿Y después de tantos años, se la encara de manera diferente?

- No, yo tengo muy claro lo que quiere decir Dalmiro, que es un crítico acérrimo de las estructuras, y la obra habla de eso, de la justicia, divina o de los hombres. Hay un hombre, Felipe que se ha robado un vuelto y va a juicio. Es una obra que te tiene en vilo entre la realidad y la fantasía... La obra es exactamente la misma, es recontra actual, parece que la escribieron hace un rato en Comodoro Py (risas). Es una comedia muy absurda, con un humor muy delirante y sin una sola mala palabra.



- ¿La comedia es el género que mejor te sienta?

- A mí me encanta hacer comedia, me alegra la vida. ¿Viste que a veces hay alguno al que no le gusta que le digan comediante? Bueno, a mí me encanta, creo que es el género más difícil de hacer. Gracias a Dios a uno lo repiten en un programa tan emblemático como es Casado con hijos, y es parte de todo esto...



- Que ahora vuelve en formato teatro...

- Sí, está todo encaminado para que regresemos el 11 de junio del año que viene en el Gran Rex, ya el teatro está reservado, yo tuve la reunión con Gustavo (Yankelevich), nos esperan tres meses, 120 funciones así que estamos muy contentos.



- En un momento una figura de la sitcom se mostró fastidiada por las repeticiones...

- La protesta era porque no teníamos ninguna entidad que nos amparara. En ese momento no existía Sagai y ahora los actores estamos cubiertos. Es esencial que alguien nos proteja porque si vos lo tenés a Francella de lunes a viernes en prime time en una repetición, ¿para qué los vas a contratar, no? Además te desgasta la imagen, porque no te pueden llamar de Canal 13 si estás al aire en Telefe... Era más por ese lado; no que no nos gustara que repitieran el programa, todo lo contrario, los seis estamos agradecidísimos y felices de haber sido parte de ese dream-team y de ese milagro que hasta el día de hoy es.



- ¿Y hubo alguna clave para ese éxito?

- No se puede analizar... de hecho la primera temporada no fue un éxito porque en el 13 y el 11 competían Susana y Tinelli con programas de cuatro horas, así que nos ponían a las 7 de la tarde, los miércoles a las 21, los viernes a las 23 y la gente no se acostumbró. Pero cuando lo ubicaron en la franja adecuada, de lunes a viernes en el mismo horario, explotó. Qué sé yo, no hay una explicación. Fue algo angelado y hay hasta gente fanática del programa y de los personajes... No hay más que disfrutar y agradecer ser parte de eso.



- ¿Y creés que la versión teatral podrá conservar esa magia?

- Sí, porque el lenguaje de Casados... es netamente teatral, seis actores que entran y salen cual vodevil; no hay exteriores como en una novela; la gente va a seguir viendo la casa de Pepe y Moni, con sus hijos y sus vecinos... Creo que va a ser la misma mística, o potenciada, porque la gente estará ahí.



- Por lo pronto, están todos bastante bien conservados...

- Bueno, te agradezco (risas), los años han pasado pero uno trata... Florencia Peña no sé qué hizo ¡pero está cada vez más joven! Yo me cuido mucho con las comidas, empecé a entrenar... Me quedaban dos, o que Dardo Fuseneco deje de ser un metrosexual y apareciera como un tonel; o que vuelva bien. Vamos a tratar de emular al Dardo de hace 15 años lo mejor posible, sobre todo para no desencantar a la gente, que no diga "uy, mirá, está hecho pelota ahora" (risas)



- Y entre ¿Quién, yo? y Casados, Mar del Plata

- Sí, vamos a hacer "20 millones" con Carmen Barbieri, Sol Pérez, Alberto Martín, Sebastián Almada y gran elenco, en el Teatro Atlas y debutamos el 13 de diciembre. Es un grupo divino, nos matamos de la risa, estamos muy felices también. Es una comedia desopilante y es un placer laburar con Carmen, nunca había tenido el gusto.



- ¿Y cómo pinta la próxima temporada?

- Ojalá que vaya muy bien, además las ganas de reírse están siempre, por eso las comedias se siguen consumiendo. Hoy el teatro es una salida que hay que pensar a la hora de elegir, pero la gente necesita distenderse y reírse; y el teatro es un plan divino para eso.

