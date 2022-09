El jueves pasado tuvo lugar otra instancia de competencia interna en el team Lali, que abrió con todos cantando "Como tú" junto a su coach; y concluyó con Andrés Cantos como uno de los dos participantes que, con menos votación del público, quedaron fuera del programa de Telefe, donde volvieron a destacar la participación sanjuanina.



"Ha sido una experiencia hermosa, es como escribir un capítulo más en esta carrera que he elegido, me siento pleno, llegar a esta instancia ha sido muy satisfactorio para mí. Me retiro del programa con la frente en alto, orgulloso de saber que trabajando duro podemos lograr cosas; contento por el apoyo incondicional de mi familia, de mis amigos, de mi San Juan querido siempre presente. No hay nada más que agradecer", dijo en charla con DIARIO DE CUYO Cantos, quien entonó Corazón partío, de Alejandro Sanz.



De cara al Movistar Arena el 10 de septiembre, donde tiene la actuación asegurada, Andrés expresó que "me pone recontento, estoy más que cargado de energía para ese día. Estoy disfrutando mucho ahora, estoy más calmado. Este trampolín que nos ha brindado La voz argentina para poder llegar a cada rincón de Argentina y de otros países lo tenemos que saber utilizar trabajando a la par de todo lo que ha sido hasta ahora, tenemos que seguir trabajando duro porque estos realities en algún momento terminan y lo demás queda... Es como andar en bicicleta, te pueden empujar pero tenés que pedalear vos", amplió el policía, quien dijo no tener ningún favorito entre los concursantes.



"Creo que todos los que hemos participado nos merecemos el mismo respeto y va a ganar el que la gente elija, con el que se sienta más identificado, que eso es importante", valoró.



Por su parte, Emilia Soler (también del team Lali) consiguió, con su interpretación de Con quien merece amor, de Silvio Rodríguez, los votos para estar en cuartos de final. Y mañana domingo se definirá la suerte de Dandara Guimaraes (del equipo Montaner), quien espera el apoyo de la teleaudiencia -que deberá votarla en el transcurso del programa- para seguir en carrera.