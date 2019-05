Melody Carrizo, la pequeña sanjuanina de 10 años, fue la encargada de abrir el escenario de "Genios de la Argentina" en el estadio Aldo Cantoni, y gracias a su carisma y talento consiguió el pase a la final.

La nena alumna de 5° grado de la escuela Normal Superior Sarmiento interpretó "Ya te olvidé" de Marco Antonio Solís y conquistó al público y Marcelo Tinelli que no dejó de elogiarla.

Melody se definió como "enojona pero feliz" y confesó que "no me gusta que me critiquen como canto pero acepto la devolución del jurado".

Patricia Sosa la definió como "un alma sensible" y Lucía Galán le aconsejó "seguir su vocación".

"Luche mucho para estar acá" dice Melody con la voz quebrada de emoción ❤️❤️❤️ #GeniosDeLaArgentina pic.twitter.com/VrctwRI9Li — Laflia (@laflia_ok) 24 de mayo de 2019