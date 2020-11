"2020 está siendo un desastre para todos, pero hay que dar gracias igualmente y entender que no pasa nada por no ser perfectos, por quemar una pizza en el horno o por llorar una hora entera tras leer un libro, o por tener los armarios desordenados o incluso por saltarse la dieta y darse un buen homenaje", con ese mensaje se dirigió a sus fans Britney Spears, para recordarles que no hay que hacerse mala sangre por cosas "sin importancia".