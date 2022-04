La música no sólo está para entretener, también puede despertar el pensamiento; y esa es la intención del conjunto Melesca. Munidos de sus instrumentos de viento y de cuerdas, Orlando Galíndez, Nicolás Pereira, Martín Rodrigo, Lisandro Ávila y José Orquín presentarán el concierto "De viento y cuerda", el 22 de abril. "No hacemos acompañamientos de una sola línea melódica, sino que estamos entrelazados, porque cada uno de nosotros es una parte sustancial que conforma una unidad sonora", dijo Orquín a DIARIO DE CUYO para describir el espíritu musical del combo de música folklórica andina y latinoamericana, cuya presentación (a las 21,30 hs.) será su primera actuación formal en una sala teatral; y contará con grabación audiovisual para registrar el material y compartirlo en redes y plataformas digitales.



Melesca cuenta con un repertorio instrumental de obras fundamentales dentro de este género, con piezas de Inti Illimani de Chile, de Ernesto Cavour de Bolivia, de Jorge Cumbo de Argentina y muchas otras de la música popular andina. El proyecto artístico nació por iniciativa de Galíndez, charanguista sanjuanino que dio sus primeros vuelos en la década de los '80 en los escenarios de la provincia, luego emigró a otras latitudes durante 30 años y en los últimos dos, retornó a San Juan. Reunido con otros músicos que provenían de otras formaciones similares, se sumó Orquín en 2021 y comenzaron sus sesiones acústicas y audiovisuales.



"La música que hacemos no se encuentra en los pubs o en las parrilladas porque no encaja en esos formatos, en los medios o en propuestas comerciales, porque requiere de escuchar y poner mucha atención. Abrimos un camino propio que busca promover que el público piense, no buscamos cosas fáciles. En este tiempo se ha perdido la tradición antigua del ensamble musical que tenga como propósito consolidar un mensaje", comentó Orquín. Como parte de tres generaciones de músicos que sostienen una línea estética que moviliza y conmueve, el artista definió que "es también necesario que exista una alternativa a lo que te pone el mercado". En cuanto al soporte instrumental, Melesca cuenta con una gama rica de vientos, los instrumentos autóctonos de la época precolombina: "Están presentes desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, hoy siguen siendo utilizados como la quena, el quenacho, el siku, la trutruca mapuche, que incorpora una amplia gama de timbres que no existe en otro continente como el nuestro", concluyó el músico, motivado como sus compañeros por su próxima cita con el público, que será en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur - Rivadavia). Entradas $500 online por Eventbrite y $600 en boletería.