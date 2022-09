Las personas suelen reparar en los éxitos de otras, sin considerar que en el camino seguramente hubo fracasos. Justamente en ellos hizo foco Olivia Wilde, quien no reniega de las malas experiencias, sino que por el contrario, sabe que cada una le dejó un aprendizaje. De hecho, la actriz y realizadora nacida en Nueva York en 1984, que apareció en Dr. House y en producciones como Cowboys & Aliens, Drinking buddies y Rush, declaró en entrevista con Maggie Gyllenhaa que aquellas películas olvidables que hizo -por distintos motivos- le dejaron en claro lo que no debía hacer cuando se pusiera detrás de la cámara para rodar sus propios proyectos.



"He estado en muchas películas realmente malas y ahora pienso que las hice para aprender todas las moralejas que me ayudarían a definirme como directora", declaró la realizadora de La noche de las nerds y No te preocupes querida, un esperado film que estrenará este mes, en medio de una encendida polémica. Sucede que la joven directora, en esa línea del aprendizaje, decidió abordar en su película el tema de la sexualidad femenina pero como no se ha visto antes, donde en general predomina la mirada masculina. Pero... algunas escenas íntimas que cree importantes para el argumento -"testimoniales", definió- fueron censuradas por la Motion Picture Association. "Vivimos en una sociedad realmente puritana", se quejó Wilde, quien lejos de rendirse, sin dudas sacará algún otro aprendizaje de este tropezón.



LOOKS .Olivia es una de las mujeres más "estilosas" del ambiente, aunque no como un dictado de la moda, sino prácticamente un reflejo de cómo le gusta ser y verse en cada momento.