Vuelve hoy, minutos después de las 23 hs por América, el clásico de la televisión argentina que recrea esa típica mesa de café porteño donde se discute de 'filosofía, dados, timba y la poesía cruel', como dice el inolvidable tango 'Cafetín de Buenos Aires' (de Enrique Santos Discépolo e interpretado por Edmundo Rivero) que es la cortina musical de Polémica en el Bar. El ciclo creado por los hermanos Sofovich a mediados de los '60 -comenzó como un sketch de Operación Ja Ja y a principios de los "70 tomó vuelo propio- históricamente estuvo conducido e integrado por hombres, que se sentaban alrededor de la mesa con personajes, bien definidos y estereotipados, aunque con el tiempo fueron incorporando algunas mujeres al plantel, desde Ginette Reynal a Virginia Gallardo, pasando por Carmen Yazalde. María Fernanda Callejón y Luisa Albinoni, por citar algunas. Sin embargo, a un poco más de medio siglo al aire, América TV relanzará el programa con una curiosa novedad: en sintonía con la época actual, por primera lo conducirá una mujer: Marcela Tinayre. La propia hija de Mirtha Legrand había confirmado el dato para un móvil de Socios del Espectáculo. 'Tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto, me llamó Martín, me llamó Gustavo (el hijo de Sofovich) y pregunté: '¿Che, cómo me ves conduciendo este ciclo? 'Fantástico', me dijeron, así que estoy encantada de la vida', destacó entusiasmada.

'Te guste o no te guste también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo... me siento agrandada como galleta en un vaso de agua. Y ojalá que a la gente también le guste mucho', dijo la mamá de Juanita Viale que ocupará el puesto que dejó vacante Mariano Iúdica. Hasta ahora se conoce que en la mesa, según el listado que difundió Ángel de Brito por Twitter, estarán -en principio según lo anunciado- Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Alfa (ex Gran hermano) y Claudio Rico. Hay mucho entusiasmo de parte de la producción. Ahora habrá que ver si la teleaudiencia respalda con su elección esta nueva apuesta, tanto desde la conducción como en cuanto a los participantes.

Los comienzos. Desde 1968 a 1980, el elenco se mantuvo con Julio de Grazia,

Vicente La Russa (El Preso), Mario Sánchez, Rolo Puente, Jorge Porcel, Alberto

Irízar (El Gallego) y Juan Carlos Altavista (Minguito Tinguitella).

Fórmula exitosa. En 1973: Javier Portales, Minguito, Adolfo García Grau,

Fidel Pintos y Jorge Porcel las figuras con más de 60 puntos de rating.

Los '90. En ATC el programa tuvo a Antonio Carrizo en la conducción, Rolo Puente, Luis Beldi, Guillermo Nimo, Hugo Gambini, Vicente La Russa y José Sanfilipo en

ocasiones.

Con el 10. Una mesa junto a Diego Armando Maradona en 1996.

También pasaron diferentes famosos como Santiago Bal, Mario Sapag, Beto César, Rodolfo Ranni, Pipo Cipolatti y Carlos Bilardo.

Los 2000. En una nueva etapa, el programa siguió bajo la conducción

de Gerardo Sofovich, que empezó a integrar mujeres a la mesa. Acá junto a

Jorge Asís, Miguel del Sel, Nancy Pazos y Sylvina Walger.