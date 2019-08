Metallica volverá a tocar en Buenos Aires el próximo 18 de abril de 2020. Será en el Campo Argentino de Polo y las entradas saldrán a la venta el martes 20 de agosto

Metallica confirmó que volverá al país con su actual show de estadios: el tour WorldWired, que se está llevando a cabo actualmente frente a multitudes récord en toda Europa, llegará a Buenos Aires y otras ciudades de Sudamérica en 2020.

Será el 18 de abril del año próximo en el Campo Argentino de Polo. Las entradas saldrán a la venta el martes 20 de agosto a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $2.500 + cargo por servicio en Preventa 1. Una vez agotada la Preventa 1 se pasará automáticamente al precio de Preventa 2, y así sucesivamente.

Desde el martes 20 al lunes 26 de agosto inclusive -o hasta agotar stock de 25.000 entradas- habrá preventa exclusiva con tarjeta Santander, en hasta tres cuotas sin interés desde $833 + Service Charge cada una.

También hay un 15% de descuento con Club Personal durante todo el período de venta o hasta agotar stock. Los tickets también están a la venta en efectivo en todos los puntos de venta, durante todo el período de venta.

Cómo será el tramo sudamericano del "WorldWired Tour"

La gira sudamericana de Metallica que llegará en abril de 2020 es la continuación del "WorldWired Tour", con el cual han tocado más de 150 shows en todo el mundo desde que comenzó en octubre de 2016.

La banda se presentará en Argentina, Chile y Brasil por primera vez desde 2017, e incluirán los primeros shows de Metallica en Curitiba y Belo Horizonte.

Las fechas serán:

15/4/2020, Santiago, Chile, Estadio Nacional

18/4/2020, Buenos Aires, Campo Argentino de Polo

21/4/2020, Porto Alegre, Brasil Estadio Gremio

23/4/2020, Curitiba, Brasil Estadio Couto Pereira

25/4/2020, Sao Paulo, Brasil Estadio Morumbi

27/4/2020, Belo Horizonte, Brasil Estadio Mineirao

Greta Van Fleet será la banda invitada en todas las fechas.

Para estos shows sudamericanos estará disponible el "Wherever I May Roam Black Ticket", un ticket que da acceso al sector Campo a cualquier show en esta gira: los poseedores del "Black Ticket" solo necesitan elegir el show y hacer una reserva onlinecon un mínimo de 48 horas antes del concierto. Un número limitado de BlackTickets estará disponible. Más información, en la web de CID Entertainment.

Los "Wherever I May Roam Black Tickets" no son transferibles y si se revenden serán rechazados. Cada ticket es válido para ingresar a shows específicos de Metallica y no puede usarse para festivales, espectáculos promocionales, conciertos benéficos o cualquier otra fecha no incluida en la gira de seis fechas anunciada el 14 de agosto de 2019.

El uso de un "Black Ticket" requerirá una reserva online para cada show al que se planee asistir con un mínimo de 48 horas de anticipación. Se enviarán más detalles sobre cómo usar el "Black Ticket" a los compradores por correo electrónico.

Y una vez más, todos los tickets incluirán una descarga gratuita en MP3 de los shows a los que asistieron, mezclados y masterizados por el equipo detrás del álbum actual de la banda "Hardwired … To Self-Destruct". Las descargas gratuitas del show completo se pueden obtener escaneando o ingresando el código de barras del talón de boleto de ese programa en LiveMetallica.com/scan.

Las opciones de Paquetes VIP también estarán disponibles en asociación con el equipo de CID Entertainment: tres opciones de experiencias premium, que incluyen entradas con acceso a Campo VIP, y adicionales que comprenden desde el ingreso preferencial al predio antes del horario general de puertas y acceso al museo itinerante "Memory Remains" hasta conocer a miembros de la banda.

Metallica en Argentina es presentado por Flow Music Experience, la nueva plataforma de shows en vivo de Telecom. Se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601.