Solista y primer bailarín del Ballet estable del Teatro Colón, recibió numerosos premios y reconocimientos, es coreógrafo y director del Ballet Metropolitano de Buenos Aires; Leonardo Reale creó Danzar por la paz, un espectáculo que une danza y solidaridad, que desembarcará por primera vez en San Juan, en diciembre, en el Teatro del Bicentenario. Para preparar esa función, Reale llegó a la provincia para la audición que se convocó buscando bailarinas que se sumarán a esa gala a beneficio de Unicef, además de la participación del elenco que puso en escena la obra Momento, dirigida por Victoria Balanza, que también actuarán, así como lo hicieron el 2 de octubre en el estreno de la edición 2018 de Danzar por la paz en Buenos Aires.



"Fue una audición muy buena, de muy buen nivel. Pudimos elegir entre 15 y 20 alumnas, la idea de la audición era esa, que todas pudieran tener la oportunidad y ser parte del Himno, que es la apertura del Danzar por la paz. Siempre lo baila gente joven, por el mero hecho de tener una conexión con Unicef. Es con coreografía de Victoria Balanza", señaló Reale a DIARIO DE CUYO.



Sobre el surgimiento de este espectáculo, Reale afirma que fue "un sueño hecho realidad". "Estoy muy contento porque empezó en 2014, se posicionó en Buenos Aires, es la quinta edición que hacemos, y ahora en San Juan será la primera vez que se haga el Danzar por la Paz fuera de Buenos Aires. Fui muy bien recibido, el apoyo que tengo acá es enorme. También es la primera vez que saldrá fuera del país, estará en Chile y en 2019 en Miami y Brasil. Todo a beneficio de Unicef de cada uno de los países. Es un evento que se proyecta internacionalmente y con mucha fuerza. Estamos muy felices. A partir del contacto con San Juan es que los invité para que estuvieran presentes en Buenos Aires con Momento, el 2 de octubre. Se presentaron maravillosamente, con mucho éxito; me pone feliz que una compañía que se está forjando tenga tanto éxito", apuntó el bailarín para quien solidaridad y arte van de la mano. "Es muy importante, porque creo que los artistas tienen una veta solidaria, brindan su arte en todo momento, para todo público. Que Unicef se una a esta causa de Danzar por la paz y la no violencia, cerró el círculo, le dio otro contenido, de mayor importancia al evento".



Reale anticipó que el 1 de diciembre en el Bicentenario se podrá disfrutar "de un espectáculo de primer nivel", con la participación de bailarines de distintas provincias, ya convocó a compañías, ballets y figuras de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires y Misiones -además de San Juan-. "Será una noche muy buena, repertorio clásico, folclore, contemporáneo. Estarán los bailarines de San Juan con la obra Momento. También estará Bastones Dorados, una obra mía, que me ha dado muchas satisfacciones", dijo sobre la función el entusiasta bailarín, quien tuvo un anticipado retiro de los escenarios en 2009.



"Tuve una lesión muy severa en mi espalda que me dejó sin poder bailar, pero sigo colaborando con el Teatro Colón. Fue algo muy fuerte y no esperado, pero uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca y por suerte pude rehacerme. Desde 2004 dirijo el Ballet Metropolitano, esa compañía se desarrolló a partir de mi dirección, así que eso, más mi veta coreográfica, y esto de ser hacedor, de abrir espacios nuevos para los artistas, hicieron que esa lesión y ese retiro involuntario, todavía muy joven, haya sido satisfactorio", admitió Reale, quien agregó: "La vida te pone desafíos, los estoy transitando, lo pude soportar bien. Estoy muy feliz con mi 'hoy'. Este evento que está creciendo tanto, que sea una plataforma internacional de desarrollo global para que todos los artistas y jóvenes del mundo puedan recorrer distintos países a beneficio de Unicef", sostuvo.



Para este inquieto profesional de la danza, "todos los logros son como si fueran únicos. No tengo un logro en especial. Mi carrera me dio todo. Con lo que el cuerpo me permitió hacer, pude recorrer el mundo, pude tener premios... Esos premios son un mimo, sí, siempre bienvenidos, pero yo vivo siempre el hoy".



Audición. El Teatro del Bicentenario convocó a una audición para bailarines que participarán de Danzar por la paz.