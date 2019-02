Jorge Rojas vuelve a San Juan y trae un puñado de nuevas canciones. Acaba de editar Mi cantar, un disco con temas inéditos de su autoría, que comenzó a mostrar este verano y que serán parte de su repertorio el sábado 23, en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol.



Rojas contó a DIARIO DE CUYO cómo fue el proceso de alumbramiento de este disco que se gestó durante el viaje -'en solitario', apunta el artista- que hizo el año pasado por países de Latinoamérica buscando inspiración. El músico aseguró que está muy contento con este álbum que abarca diferentes ritmos como el ballenato, huayno, chacarera, zamba, balada, y hasta coquetea con ritmos urbanos.



Rojas, (que este año no estuvo en Cosquín, porque estaba tenía funciones en el Teatro Luxor de Carlos Paz, y le pareció "sobrecargar la plaza' asistir al festival folclórico), aseguró que está "feliz, feliz, feliz' de volver a San Juan, destacando la importancia de la Fiesta Nacional del Sol.



-¿Cómo está funcionando Mi cantar y cómo fue el proceso de composición?



-Hace poco que salió el disco, pero las canciones nos comunicaron con la gente de una manera hermosa. Necesitaba un disco de canciones inéditas, había pasado unos años desde el último y este disco se volvió necesario.



Después de muchos años - sin componer- descubrís que necesitas encontrar algo nuevo, con una variedad rítmica importante, que las letras vayan más allá, comunicando un poco más. Siempre viajar es motivador, encontrarte en otro lugar, eso te hace compenetrarte de una manera distinta. Estar en contacto con otra cultura, otros autores, otros paisajes, hizo que me fuera inspirando. Hice varios viajes el año pasado, algunos en ruta, recorrí Uruguay, Bolivia, después fui a Colombia, México, Miami... En algunos de estos lugares participé en algunos talleres de composición. Fueron muy enriquecedores para mí, me han dado algunas canciones, algunas melodías, puntas de hilo que terminé de hacer en casa. Después con los integrantes de mi equipo, que son muy talentosos, terminamos de darle forma a un montón de canciones. Como intérprete, autor y como compositor, estoy feliz por el resultado porque hemos dado un paso más.



Fue divertido meterme a jugar con todos los ritmos. Yo vengo de la pura raíz folclórica, mi primera información es la del Chaco salteño, conozco esos colores, esos sonidos como si los tuviera incorporados; pero mi desafío es seguir creciendo, es viajar en la música. Tratar de vivenciar estas cosas y llevarlas a una canción.



-¿Haciendo ese viaje, no se planteó lanzar su carrera internacionalmente?



-Una canción te puede llevar a cualquier lado, una canción es capaz de romper cualquier barrera. Para mí, a esta altura de mi vida, después de 25 años cantando, alejarme de casa para intentar penetrar en otro mercado, no es un objetivo, no lo tengo como plan estratégico. Conozco el trabajo, ya lo hice en otra época. Hacer eso requiere tiempo que hoy lo tengo para mí, para mi gente querida, para mi casa, para mi país. Hoy estoy en una etapa hermosa, disfrutando de mis gurises, me cuesta desprenderme, irme lejos. Por otro lado, quizás si no tuviera trabajo y tuviera que intentar otra cosa... pero en mi país soy un artista requerido para todas las fiestas populares y tengo agenda de teatros.



- Hace tiempo que autogestiona su carrera, ¿qué balance hace?



-Vamos consensuando las ideas. la pasamos bien, nos divertimos mucho, tratamos de hacerlo con alegría, sabemos perfectamente nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Por otro lado sabemos que nadie va a cuidar nuestras cosas mejor que nosotros. Yo conocí la otra parte de la industria, la de las compañías multinacionales; ser un producto y tener fecha de vencimiento. Salimos de eso para trabajar nuestra música con nuestros tiempos, con nuestras canciones y ahí es donde sumamos el equipo de trabajo que forma Quillay, nuestra productora.



- ¿Qué expectativas tiene en este reencuentro con los sanjuaninos?



-Hace unos cuantos años que no estaba en la Fiesta Nacional del Sol. Tenemos muchísimas ganas de actuar. Los que estamos en el mundo del espectáculo, sabemos lo importante que es la fiesta; vamos a estar en un escenario en el que pocas veces uno tiene posibilidad de estar. Estamos trabajando con el equipo técnico en adaptar nuestra puesta, porque muchas cosas cambian con semejante estructura; vamos a llevar algunos efectos, imágenes. Una fiesta como la FNS también es motivadora porque es un escenario gigante, donde la expectativa se hace más grande aún y queremos estar a la altura. Estamos contentos de que hayan confiado en nuestro espectáculo. Es un gran desafío para nosotros, estamos preparándonos para dar lo mejor y que desde lo técnico sea un espectáculo cuidado.