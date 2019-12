Los Auténticos Decadentes regresan a San Juan, para presentarse hoy en Pocito en la celebración por Santa Bárbara. Se trata de una vuelta a casi un año del último concierto en la provincia, ya que en 2018 presentaron aquí, casi recién salido del horno, el MTV Unplugged Fiesta nacional, el acústico que grabaron para la cadena de música del que participaron otras figuras de la música como Mon Laferte, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Ulises Bueno y hasta el Chaqueño Palavecino, alcanzando los primeros puestos en rankings y que presentaron ya ante más de 100 mil personas en Argentina, México y Europa. Hoy volverán a abordar ese repertorio unplugged que incluye hits como Amor, Loco (tu forma de ser), El pájaro vio el cielo y se voló; además de otros clásicos con los que logran generar una verdadera fiesta. Antes de su llegada a San Juan, Gustavo "Cucho" Parisi, voz y fundador de la banda que ya tiene 33 años de trayectoria, habló con DIARIO DE CUYO sobre el presente del grupo, el nuevo disco y su futuro.



¿Qué satisfacciones les ha dado el MTV Unglugged?

Muchísimas. Tocar a salas llenas en Latinoamérica y Argentina, nos debíamos esos shows tan lindos que fueron lo del Rex y empezamos con seis auditorios nacionales en México, una gran audiencia que nos honró y participó en este gran MTV Unplugged.



¿Cómo fue tocar en Chile en un momento de tanta conmoción social?

-La verdad yo personalmente tenía miedo. Que se pudra todo y nuestra seguridad en un momento tan crítico cuando se hicieron los shows y todo lo que pensé fue en reversa... toda la gente cantó, Chile despertó y lo dije de entrada. Tenía dudas pero no soy ajeno a sus peticiones y sentimientos del pueblo; y ahí me relajé y la gente desbordó con nosotros en la fiesta nacional. Fue increíble esa experiencia, podría haber pasado cualquier cosa, sin embargo, la música ayuda y puede dar esperanzas, la gente lo necesitaba.



-¿Cómo te llega que tu hija Violeta participara de estas presentaciones del Unplugged?

-Lo mejor que me pasó es compartir escenarios con mi hija, es algo que todos soñamos y se me dio y Violeta brillo por sí sola gracias a la invitación de Jorge (Serrano) a cantar, salió espontáneo y ella salió a decir "acá estoy, audiencia, segunda generación", me desbordó emocionalmente. Seguimos repitiendo en muchos lugares como en Nueva York, en el Estadio de Estudiantes y el interior de Argentina; más no puedo pedir. Canta muy lindo, porque es personal su timbre y postura en el escenario, es de 10.



-¿Cuáles son los temas que sabés que tienen que estar sí o sí?

-Son clásicos, tratar de dejar a la gente y nosotros satisfechos; los hits y las reversiones del acústico, algunas superaron al original.



-¿Pensaron cuando surgieron que llegarían a lograr tanto?

-Todo del grupo me sorprende. Tardó el reconocimiento general, pero todo llega si vos crees en lo que hacés, tarde o temprano llega.



-¿Cómo te imaginás dentro de unos años?

-No me imagino nada. Porque lo que imaginé no pasó como pensaba, fue mejor. Y el dolor, peor en casos de crisis. La verdad soy agradecido, mi misión en esta vida es dar alegría a la gente, eso me hace saber que algo hice bien, si no no me saludarían y abrazarían eternamente agradecidos. Sobre todo en algo tan loco como la música que no sabés qué puede pasar, no es algo estable de profesión pero son 33 años y seguimos, imaginate.



¿Cuál es el secreto?

-El secreto es disfrutar, la honestidad y la amistad y siempre conquistando lugares nuevos: Europa... México es nuestra segunda casa. Vivo el presente, día a día, no creo en un futuro, sólo construirlo en base a pasos sin pensar en la meta; en todo es una experiencia divina eso. Es el éxito de hacer lo que te gusta y ser feliz con eso. Puede ser un poco más difícil, no está mezclado éxito y felicidad, depende de vos cómo lo lleves, igual nuestro lugar es de clásicos y eso me pone contento porque puedo hacer lo que quiera con la música.



-¿Qué opinión tenés de la música argentina hoy, del pop-rock argentino... ante el avance del trap, por ejemplo?

-Bandas nuevas hay muchísimas de gran calidad, lo vi en mi programa radial en Nacional Rock "Enciendan los parlantes", que hago con el Francés por tercer año consecutivo, Argentina es semillero de talentos en todo, es increíble.



-¿Qué pensas de la ley de cupo femenino en los escenarios?

-Siempre es muy lindo ver mujeres en el escenario, no de ahora, de siempre. De hecho soy fan de muchas y sobre todo sea hombre o mujer el talento y calidad es lo que hace la distinción general. De hecho, en el MTV siempre hubo coros de cantantes mujeres por todos los países, me puso muy contento, imaginate me crié entre mujeres y vivo con mi familia todas mujeres... las amo.



-¿Cómo ves a los argentinos, terminando este año político?

-Espero un país mejor, lejos de cualquier postura o partido no sólo para mí sino para las nuevas generaciones, algo mejor; que aprendamos de lo peor para ser mejores y al revés, ver lo bueno de cada uno siempre. Los gobiernos son jodidos pero siento más afinidad por unos que por otros; pero creo en la gente cuando hace algo directo, sin banderas, desde la sensibilidad, el trabajo, salud, educación, la canción es la misma depende cómo se la toque o no.

EL DATO