"¡Es increíble lo que pasa en San Juan! ¡Es tremendo!". Exclamó Santiago Barrionuevo en diálogo con DIARIO DE CUYO ante la expectativa que generó en los sanjuaninos la gira que emprendió como Santiago Motorizado, el proyecto solista que lo traerá al escenario de Ancestral el próximo domingo 5 de septiembre con un trío de funciones a las 20 hs, 22 hs (ambas agotadas) y 18 hs. Voz líder y bajista de Él mató a un policía motorizado -en 2022 cumplirá 2 décadas de la reunión en la que comenzó a moldearse el combo, que en 2003 hizo su debut oficial-, el cantautor atraviesa su mejor momento como autor de gran parte de la banda de sonido de Okupas para la versión en Netflix, furor en la plataforma desde su reciente estreno (protagonizada por Rodrigo de la Serna y disponible desde el pasado 20 de julio superando a películas como Parasite y series como Breaking Bad). Algunas de estas creaciones serán parte de los conciertos en la provincia junto a un abanico de hits de la agrupación que anhela presentarse como en los viejos tiempos.



- ¿Qué representa para tu carrera el éxito de Okupas en Netflix?

- Es increíble ser parte de una tira histórica como la de Bruno Stagnaro, algo que cambió la televisión argentina. Es una satisfacción ser partícipe de esta producción que se ve en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos.



- ¿Generó un nuevo segmento de público para tu música?

- Esto está llegando a un seguidor de Okupas que no conocía a Él Mató...



- O sea que también es una plataforma de lanzamiento...

- Siento que mi obra recorre el mundo con la serie de Stagnaro.



- ¿Cuáles son tus sensaciones luego de este desafío?

- Estoy feliz de la vida. En primer lugar porque soy fan de la serie y el público necesitaba este regreso ya que no había tenido otro formato en DVD o en otra plataforma. Además, descubrí que Stagnaro es fan de la banda. Que Okupas tenga música nuestra en este reestreno es algo soñado, impensado...



- ¿Cómo surgió la propuesta?

- El director me contactó y ya cuando me contó que se reestrenaba Okupas me alegré. Primero, me preguntó si podía usar algunas canciones de "Él mató..." que encajaban perfecto en la tira y yo obvio que le dije que sí, después me convocó como autor.



- ¿A qué se debió esta sustitución en la banda de sonido?

- Por temas de derechos de autor. En los momentos que se estrenó, la TV nacional pagaba un canon muy bajo para usar cualquier cosa de la discografía internacional, pero eso dejó de regir y más para subirla a Netflix. Había muchos clásicos del rock mundial y eran impagables, por eso hubo que sustituir esos temas.



- ¿Cuántos temas de la banda forman parte de la producción?

- Son 8 en total. De la otra ciudad, que se estrenó esta semana y fue totalmente realizada para esto. Después vendrán Vienen bajando, Día del huracán, Día de los muertos, Rey del terror, Noche de los Muertos, Yoni B, y Noche negra, que Stagnaro eligió de nuestra discografía y nosotros reversionamos, saldrán el próximo viernes 3.



- ¿Y cómo fue la tarea de componer para una ficción que se convirtió en ícono de la TV?

- Luego de que me pidió temas del grupo, Stagnaro me dijo que necesitaba unos 40 reemplazos más. Ahí apareció la idea de componer música especial para esos bloques, siempre tratando de respetar la esencia de Okupas, el clima musical ya existente. Me dediqué a eso desde mitad del año. Lo de Okupas fue un largo trabajo de composición de letra y música, grabación y producción junto a Stagnaro, que nos fue guiando; y Felipe Quintas, que ayudó como músico e ingeniero de grabación en un laburo que se hizo en su estudio Resto del Mundo. Todo fue muy fluido.



- ¿Parte de esta obra podrá apreciarse en los conciertos?

- Sí, interpretaré algunas de las canciones que serán parte de un material que lanzaré en septiembre con toda la música de Okupas en plataformas musicales como Spotify. La idea también es recorrer los temas que serán parte de mi disco solista que saldrá pronto, y parte de la carrera de "Él Mató...".



- ¿Qué planes hay para la actuación de la banda completa?

- Extrañamos las celebraciones en nuestros shows, esperamos que llegue el momento en que podamos hacer presentaciones que, al menos, sean similares a las de aquellos tiempos. Quiero creer que con la vacunación va a suceder pronto.



- ¿Pueden sostenerse sin actuar?

- Siempre aclaro que el grupo tiene los ahorros para hacer esta elección y subsistir así un tiempo más mientras esperamos, no sé hasta cuándo. Salgo a tocar como solista porque para mí es algo vital que la cultura no deje de estar en movimiento. Desde la primera vez que subí a un escenario en los torneos juveniles bonaerenses en 1994, en La Plata, mi ciudad natal, hasta ahora, nunca paré.



- En este camino también se encuentra el orgullo de haber colaborado en la última canción de un referente como Palo Pandolfo antes de su muerte.

- Recibí su invitación para cantar Tu amor, que se publicó como adelanto de su disco en julio. Fue tremendo compartir ese tiempo con este grande. Me cuesta aceptar la muerte en general y más su muerte. Haberlo visto tan feliz, tan lleno de vida y que poco después muriera, fue un gran golpe para el rock de Argentina.





