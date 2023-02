Juan Pablo Jofré sigue cosechando frutos en su carrera y la nominación al Grammy que recibió en la categoría Mejor Compilado clásico por el disco "Aspire" junto a Seunghee Lee, Jonathan Alan (productor) y Enrico Fagone (director) es una muestra de eso. Si bien no obtuvo la estatuilla en la gala que se realizó el domingo pasado en Los Ángeles, el sanjuanino no se fue con las manos vacías, porque pudo probarse jugando en primera y moverse como pez en el agua, ganando en experiencia.

"Es un orgullo haber estado ahí, el estar nominado a un Grammy internacional con un disco que tiene el 80 por ciento de mis composiciones originales, eso ya es un gol de media cancha; también estar grabando con una de las mejores orquestas del mundo como la Sinfónica de Londres. Así que esto lo veo muy positivo, aunque no ganamos, estuvimos ahí, estar nominados es un orgullo enorme", dijo a DIARIO DE CUYO el bandoneonista.

Usualmente, los nominados a premios tan importantes como este que entrega la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de EEUU tienen otras actividades además en el tiempo de televisación de la gala. Por ejemplo, la ceremonia de entrega de medallas a todos los nominados. Este año fue el sábado 4 y fue el día que para JP le dio más sentido a su viaje a Los Ángeles. "Me impactó mucho encontrarme con Fito Páez. Antes de ir dije que me gustaría conocerlo algún día y cuando me bajé del taxi estaba ahí parado. Fue una sorpresa enorme, que él me reconociera, él sabía que estaba nominado. Mi premio fue conocer a Fito", aseguró con entusiasmo Jofré sobre su encuentro con el autor de Dar es dar, El amor después del amor, Mariposa Tecknicolor y otros tantos hits, que estaba ternado en el rubro Mejor Álbum de Rock y perdió a manos de Rosalía.

Jofré quiso hacerle escuchar sus composiciones por lo que le mandó un enlace con la música de "Manifiesto", su álbum donde combina tango y música clásica y obtuvo una gran devolución. "Querido Juan Pablo, escuché tu Manifiesto (...) es sencillamente extraordinario. Mucho para hablar y comentarte. Gran abrazo y sigamos en contacto. Todo mi amor y mañana te llevas el Grammy. Abrazos", respondió el ídolo argentino ante la sorpresa de JP. "Fue un mail muy lindo, ojalá se pueda colaborar con él, sería un sueño hacer algo con él algún día. Pero, bueno, lo importante es que hay muy buena onda, un reconocimiento y eso me pone muy contento" expresó el también compositor.

En los premios Grammy hay noventa categorías divididas en 29 géneros musicales y en tres subcategorías: generales, específicas y especiales, por lo que es materialmente imposible entregar todo -más las actuaciones que se programan- en lo que dura la transmisión en TV, por lo que siempre hay una previa que se hizo en el Microsoft Theater y fue ahí donde le tocó asistir a JP. Lo más populares como Beyoncé, Adele, Bud Bunny o Harry Style estuvieron en la gran ceremonia en el Crypto.com Arena, aunque son dos teatros que están contiguos.

"No pude verlo de nuevo a Fito, porque había mucha gente. También me encontré con una gran violinista de música clásica, Hilary Hahn, que es quizás la violinista más famosa, una de las mejores que hay, es increíble lo que toca; charlamos un rato, fue muy amable. Al que no pude saludar, pero sí vi, fue al baterista de Nirvana. Él iba hablando por teléfono, yo estaba al lado y no pude hablarlo. Sí vi mucha otra gente, eran miles de artistas, hay mucha gente muy famosa en otros aspectos de la música, en otros estilos. Había muchos colegas con los que he trabajado, grupos de cámara muy reconocidos de Estados Unidos" relató JP Jofré sobre su experiencia en esta primera entrega de los Grammy, donde tiene las intenciones de volver. "Seguramente habrá muchas más oportunidades, esto se hace todos los años, así que se vienen muchos discos que seguramente van a tener muchas chances", aseguró, fijando rumbo.

Los más comentados de la Alfombra roja

Sam Smith junto Kim Petras, en rojo furioso, con sombrero de copa y aros de perlas.

Cardi B cautivó con el diseño del indio Gaurav Gupta en azul real con volados "flotantes".

Lizzo impactó con un vestido naranja con gran capa y capucha. (Dolce & Gabbana)

Shania Twain eligió el look vaquera, con un estampado vacuno, pelo rojo y un raro sombrero.