Lleva en sus espaldas mucho kilometraje recorrido por los grandes escenarios de España, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Italia y Japón. Con muchas condecoraciones, premios y distinciones, considerado como el mejor solista instrumental argentino y hasta la crítica internacional lo cataloga como "el Messi" del piano. Pero todo eso queda en el anaquel de los logros, porque cuando Horacio Lavandera se sienta frente al piano Steinway del Auditorio Victoria a ensayar, se encuentra entregado por completo a la interpretación musical de uno de los compositores universales que más lo apasiona: Frédéric Chopin. Es por ello que regresó a San Juan para dar el concierto para piano y orquesta en fa menor, del autor polaco junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, esta noche. Aunque como en toda previa, su nivel de concentración es mayor con el propósito de ofrecer el mejor espectáculo, Horacio cedió una breve pausa y en la charla con DIARIO DE CUYO manifestó su enorme alegría por encontrarse con un instrumento "perfecto". Claro, será la primera vez que el usuario destacado por la fábrica alemana Steinway tenga la experiencia de dominar las teclas del piano principal, aprovechando además la acústica de la sala del Victoria: "Es fabuloso, dan ganas de quedarse para siempre, sentir esta acústica es sensacional. Es un piano que a medida que voy tocando, encuentro el fraseo, la manera de controlar las melodías, es un sueño a pleno, más que un plus ultra, es como estar en el cielo, porque es increíble cómo suena", dijo el intérprete de 34 años de edad y que, siendo muy joven a los 16, la rompió en el Scala de Milán al ganar el Concurso Internacional Umberto Micheli.



Si bien su mejor manera de expresarse es a través del lenguaje musical, también tiene mucho para decir y está muy lejos de creerse a sí mismo que tenga la verdad revelada en sus manos o que crea que es una celebridad, al contrario, habla siempre con una profunda convicción y una sincera humildad. Pero además, se pone emocionado cuando le toca hablar sobre Chopin y del concierto que ofrecerá esta noche: "Es una de las obras más importantes del repertorio de música clásica romántica, me da un placer enorme interpretar tanta riqueza con cada uno de los temas que desarrolla". Explicó y profundizó sobre el contexto de la misma: "Cuando Chopin se estableció en París, terminó de darle brillo a las danzas populares de su país, Polonia. No dejó de hacer música que no salga de su pueblo, sus ideas son fuertes. En ese tiempo (1830) Polonia estaba invadida por el imperio ruso, por el alemán y el austríaco, la opresión económica y política era terrible, entonces Chopin defendía a través de la música los valores de su país y esa alegría que le daba al pueblo, es hoy un legado de 200 años que todavía estemos hablando de ello. Es un ejemplo fabuloso que a través de la cultura se puede manifestar emociones internas del ser humano. Por ende mi interpretación para este concierto, intentará darle todo el carácter popular que merece y desde mi lugar, quiero que todos puedan apreciar eso", expresó.



Como los otros grandes compositores universales Bach, Beethoven, Mozart, fueron marcando un camino hacia la perfección y en el que Lavandera, se siente muy vinculado y consustanciado a la carrera que lleva, tanto como pianista y como director de orquesta. El pianista sostuvo que para apreciar la música de Chopin, "no es necesario haberse leído toda la historia de la música, en absoluto, lo que sí se debe entender que todas las emociones del ser humano están plasmadas en el concierto, es como un verdadero drama de Shakespeare o La Odisea de Homero. La decisión está en uno de abrirse y hacer un ejercicio de humildad, en mirar lo que fue capaz otro ser humano en hacer. Creo que si se acerca a este pensamiento, se llevarán un regalo al espíritu, en cualquier condición social y psicológica".



En otras facetas que tiene además de intérprete y compositor, lleva diez años desarrollando la tarea de director de orquesta, precisamente fundó la Orquesta Clásica Argentina, con numerosos jóvenes de todo el país y con la cual realiza conciertos y proyectos interesantes en múltiples escenarios. "Cuando dirijo la orquesta es más un diálogo, en cada gesto mío tiene que estar puesta la idea y el fraseo en interpretar la obra como si fuera un verdadero estreno" y en este sentido de plasmar la intención del autor puesta en la partitura, agregó: "La primera vez que un espectador se encuentre con la melodía, debe ser conmovido y que lo llene de vida. No me gusta que una interpretación caiga en una rutina, entonces mi tarea es llevar la música clásica al territorio de la sorpresa, no de lo ya conocido".



Otro campo en el que transita Horacio, es en la divulgación, tanto de la música, como de las ciencias formales. En consecuencia, creó los ciclos de conferencias Noches de Música y Ciencia, del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología; y conductor del programa Tendiendo Puentes en Canal Encuentro. "Fue una experiencia que me dejó mucha riqueza en lo personal y espero que haya beneficiado a muchos. La televisión es un medio importante todavía, porque en Argentina hay jóvenes que crean nueva música y desarrollan un alto nivel de complejidad, el mejor vehículo para difundirlo es la televisión, que hace generar más interés. Opino que hay que seguir apostando a proyectos de estas características en una realidad propicia para acercar socialmente el arte y generar muchas posibilidades. Lo ideal es poder llegar a muchos otros. Porque los grandes movimientos culturales no se dan por lo individual o un logro personal, sino en un marco más grande, más social", concluyó.

DATO