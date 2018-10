Cada vez que un artista se prende al Carpool Karaoke, el programa conducido por James Corden se impregna de música y anécdotas varias. Sin embargo, la invitación a Michael Bublé, fue más allá de interpretar los clásicos éxitos.

Es que el artista canadiense, esposo de Luisana Lopilato, logró sin proponérselo conmover al animador y a toda la producción a la hora de exponer el difícil momento que le significó atravesar los problemas de su hijo Noah, con sólo tres años (hoy cinco), luego de que se le diagnosticara cáncer.

“Es muy difícil cuando te enterás del diagnóstico porque es muy doloroso hablar de él, pero obviamente, nos dijeron qué era lo que tenía y ahí se terminó todo. Mi vida entera se terminó”, admitió el intérprete sin disimular cómo el dolor iba adueñándose de su cuerpo en medio de la entrevista.

Los detalles de Bublé en relación a cada encuentro con los expertos fue acrecentando la angustia del drama familiar. “Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores especialistas”, sostuvo conmovido.

Presto a no censurar sus sentimientos, Michael destacó el respaldo familiar y cómo fue atravesar todo el proceso de la recuperación del pequeño.

“Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”, admitió en relación a la protagonista de Casado con hijos.

Sin embargo, el dolor los consolidó como familia. Y él supo hacérselo saber al propio Noah,según recordó en el ciclo de Corden. “Tiene cinco años y yo le digo, ‘Spider-Man y Superman son increíbles, pero son falsos, no son reales. Vos sos mi héroe, vos sos mi súperhéroe’’, expresó el músico, para luego pedirle a los espectadores que colaboren en la lucha contra la terrible enfermedad.

Fuente: Popular