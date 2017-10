Sabido es que los artistas muertos son muy redituables (suena mal pero es cierto), entonces, como de costumbre, los jaladores de palancas de cajas registradoras se frotan las manos con el sonido que escuchan sus oídos, el sonido del dinero.



Abre el disco el hit de The Jacksons, “This Place Hotel” (1980) y recorre distintos momentos en la carrera de Michael Jackson hasta llegar al póstumo “Xscape” (2014).



Teniendo a disposición la obra completa de Jackson, podrían haber armado un disco conceptualmente coherente, pero prefirieron juntar un puñado de canciones bailables, meterlas en una licuadora y servirlas en forma de disco. Tal es la falta de criterio que incluyeron “Somebody's Watching Me” de Rockwell (1984), en donde Jacko solo hizo los coros.



“Thriller”, “Blood On The Dance Floor”, “Dirty Diana”, “Torture” (Jacksons), “Leave Me Alone”, “Dangerous”, “Unbreakable”, “Xscape”, “Threatened”, “Ghosts” y la que da nombre al disco (a dúo con Janet Jackson) completan esta desarticulada colección, sin lugar a dudas el peor compilado de Michael hasta el momento, que bien podría haberse llamada “Déjenme Descansar En Paz”.



Este bodrio tiene algo nuevo y se llama “Blood On The Dance Floor X Dangerous”, se trata de un mash-up total y absolutamente para el olvido. Si van a comprar un compilado de Michael Jackson les recomiendo “Number Ones” (2003) o en su defecto “HIStory: Past, Present And Future, Book I” (1995), pero nunca esta vergüenza llamada “Scream”.



Sin lugar a dudas la peor manera que tuvieron para usufructuar con el difunto Michael.