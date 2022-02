(por Leonardo Muro)

Midnight Oil acaba de publicar “Resist”, su decimotercer álbum de estudio y el primer disco convencional de estudio en 20 años, el último había sido “Capricornia” (2002).

“Resist” incluye los 4 singles que, entre fines de 2021 y el día previo al lanzamiento del disco, habían sido publicados como sencillos. Hablamos de las canciones “Rising Seas”, “Tarkine”, “All The Time Of Writing” y “We Resist”. Además hay canciones con potencial para sonar en radios como es el caso de “Reef” y “Lost At Sea”.

“Resist” incluye grabaciones realizadas con el bajista Bones Hillman, quien se unió a la banda previo a la realización de la gira que derivó en el disco “Blue Sky Mining” (1990), y que falleció en noviembre de 2020.

Como siempre, la composición del material estuvo a cargo de Peter Garrett (voz), Rob Hirst (batería) y Jim Moginie (guitarra).

La banda se formó hace 50 en Canberra, Australia, bajo el nombre The Farm, pero se hicieron famosos luego de rebautizarse Midnight Oil. Alcanzaron su punto máximo de popularidad tras el lanzamiento del disco “Diesel And Dust” (1987), de la mano de los hits “Beds Are Burning” y “The Dead Heart”. Siempre se caracterizaron por ser una banda activista, defensora de los derechos humanos y del medio ambiente.

En 2002 la banda se disolvió porque el cantante Peter Garret quería desarrollar su carrera política en la filas del Partido Laborista Australiano. Garret fue diputado en 2004, Ministro de Medio Ambiente en 2007 y Ministro de Educación de Australia en 2010.

Si bien en 2004 y 2005 la banda se reunió para participar en conciertos solidarios, fue recién en 2016 que retomaron la ruta e iniciaron una gira.

50 años recorridos y el compromiso se mantiene intacto, con letras que expresan la urgente necesidad de tomar conciencia en torno a la crisis climática y el colapso ecológico, algo que dejan en claro desde la portada misma del disco. Pero no se quedan anclados solamente en señalar los daños producidos por el hombre y el desastre ecológico al que nos hemos condenado nosotros mismos, sino que aportan ideas acerca de lo que puede hacerse para contrarrestar los efectos de nuestra propia irresponsabilidad ecológica.

Musicalmente es un disco con el estilo característico de Midnight Oil, ágil, llevadero, de fácil escucha, a lo que se le suman letras ricas en conciencia, que invitan a la reflexión sobre el gran desafío que tenemos por delante.

La banda publica el álbum pocos días antes del lanzamiento de la gira que dará su patada inicial el próximo miércoles 23 de febrero en Newcastle.

“Resist” no es solo un nuevo disco, “Resist” es un nuevo “gran disco” de Midnight Oil.

