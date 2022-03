"Todos trabajamos para la orquesta. ¿De qué sirve hacer, si no lo explicas?" dice mientras se acomoda para la foto, después de aceptar hacer la entrevista con DIARIO DE CUYO el maestro Alfons Reverté Casas. Accesible, predispuesto, el instrumentista y director nacido en Barcelona, habló sobre cómo ha encarado su relación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, a la que dirigirá en el inicio de la temporada 2022 el próximo viernes 18 de marzo y en los dos conciertos siguientes. El conductor confirmó que ha sido convocado para convertirse en el siguiente director estable del cuerpo, aunque reconoció que aún están buscando el modo de compatibilizar las actividades que tiene en España con las que se generarían aquí al frente de la orquesta sanjuanina. Reverté Casas, que se define como músico ante todo, puesto que también es clarinetista de la Sinfónica de Barcelona y nacional de Catalunya (OBC), es director Titular y Artístico de la "Orquestra Simfónica Julià Carbonell desde 2002. Sobre su futuro en San Juan, no se anima a mirar más allá de este mes, pero aseguró que, no obstante, está trabajando a fondo para bajar ciertas líneas y puntales "en beneficio de la orquesta" y resaltó que luego de las dos veces que dirigió la formación local -en una de ellas además tocó como solista- se estableció un significativo lazo.





-¿Será usted el nuevo director estable de la Sinfónica de la UNSJ?

-Estamos trabajando en ello. El cambio de continente, que conlleva un cambio de curso académico de una forma diferente, y la serie de dificultades que eso trae está obligándonos a hacer el proceso de una manera tranquila y viendo cuál es la mejor forma. Hemos arrancado en el trabajo con esa fórmula, de unos periodos determinados que permiten compaginar los compromisos que hay allá con los de aquí. Estamos tratando que este período de transición sea en beneficio de la orquesta y poner los puntales de muchos elementos que creemos que pueden ser interesantes para su proyección y crecimiento artístico a nivel de la sociedad sanjuanina, y en todo el país. El planteo es trabajar este año como responsable de la orquesta, marcar unas líneas interesantes de trabajo y ver exactamente cómo puede ser. Yo he hablado con los músicos, les he dicho que mientras esté aquí yo voy a dejar la piel por la orquesta.



-¿Cómo prepara el inicio de temporada?

-Hemos hecho un trabajo de recuperación después de las vacaciones y de ensayos internos. Vamos a hacer tres programas que van a permitir cubrir diversos periodos estilísticos de la historia de la música, primero con Mozart y Beethoven, luego el segundo, repertorio más romántico con la Tercera sinfonía de Saint Saëns para orquesta y órgano; y en el último, que será el 1 de abril, un programa de música del Siglo XX, con concierto para orquesta de Béla Bártok, y el Hári János de Kódaly, obras que me parece que no se han hecho nunca o hace tiempo que no y que permiten una programación variada.



-¿Se sintió bien recibido?

-Sí, fabuloso, tanto por los músicos como por la ciudad, por las personas que conocí, es una ambiente súper hospitalario, amable; una ciudad muy bonita y con unos equipamientos culturales de primerísimo orden mundial que son una verdadera tentación artística, porque permiten un crecimiento en base a unos espacios de trabajo que son de primera división.



-Barcelona es una ciudad importante culturalmente, ¿Cómo cree que se adaptará aquí?

-Yo creo que cada ciudad tienen su perfil y sus características. Los hechos se demuestran con realidades, estuve hace unos años en San Juan y veo el cambio como ciudad, de urbanismo, parques, equipamiento, te das cuenta de que el compromiso con la cultura de la sociedad, de los políticos, de la orquesta, es real. Por tanto, es muy seductora la ciudad porque tiene la capacidad de convertirse en un centro de polaridad artística en Argentina, para salir de la inercia de Buenos Aires, teniendo los elementos adecuados para hacer esa replica cultural, porque puedes querer hacer ópera pero si no tienes un teatro de ópera como tienen aquí, o un auditorio con la acústica de éste, difícilmente lo puedas hacer.



-¿Cómo definiría su estilo de dirección?

-Creo que la relación está en base al objetivo final, que es hacer buena música. La orquesta demanda un liderazgo, pero tiene que ser un liderazgo compartido. Hay que marcar unas líneas, pero falta ese compromiso que todos tenemos que poner para compartir ese viaje en el que, entre todos, vamos a poner a la orquesta al servicio de la comunidad, no hay que olvidar nunca eso: la orquesta no es una herramienta para nuestro propio disfrute, sino para el disfrute de los demás; eso incluye que a la hora de programar no tienes que pensar en lo que a ti te gusta sino en la variedad que se puede proponer y en las diversas finalidades que tiene la orquesta, como puede ser interpretar repertorio clásico, pero también ponerse al servicio de la pedagogía y más dentro del ámbito de la universidad.



-¿Qué piensa de la incorporación de repertorios populares y de hacer conciertos para niños?

- En todas las orquestas que estuve, el proyecto pedagógico para mí es un pilar de la orquesta y más de una que está radicada en el seno de una universidad, no sólo para los jóvenes o adolescentes vinculados a la universidad, sino para todos los niños y niñas de San Juan. La orquesta tiene que estar a su disposición y crear proyectos para ellos. Y la música popular como una puerta de entrada a la orquesta, es una muy buena puerta, porque muchas personas que no se plantearon que la orquesta es algo para ellos cuando escuchan determinado repertorio se llevan la sorpresa de ver que es esa formación lo que toca. Eso rompe muchos tabúes musicales.



¿Conoce a Emmanuel Siffert? ¿Hablaron sobre la orquesta?

- No hablamos directamente en persona, pero sí que hemos tenido algunas conversaciones. Creo que hizo un trabajo fabuloso con la orquesta y hay que aprovechar todo lo que se hizo y seguir en ese trabajo en el que ninguna de las personas que pasamos, directores y músicos, somos lo más importante, lo importante es la institución. Y esta orquesta lo ha demostrado con sus años de existencia, eso es una garantía y voy a colaborar a que eso siga.