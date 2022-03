Tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, Migue Granados sorprendió con su mensaje despedida para el conductor, en donde reveló un pedido muy especial que le hizo Gerardo antes de morir. “Quería que yo continúe haciendo ‘La Peña de Morfi’” contó la voz del podcast ‘La Cruda’.

Gerardo Rozín falleció este viernes por la noche, a sus 51 años, luego de padecer un tumor cerebral durante todo el 2021. Luego de una semana en que surgieron distintas informaciones sobre la gravedad de su salud, finalmente anoche se confirmó la horrible noticia.

Como tantos famosos, conmovidos por la triste noticia que sacudió al mundo del espectáculo, Migue Granados publicó un escrito en su cuenta de Twitter. “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo” reveló el hijo de Pablo Granados.

Además, agregó: “Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa. Terrible”.

“Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo. En vivo. Con artistas posta. Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre”, dijo para finalizar.

Horas después de publicar el mensaje, surgieron muchas criticas por su comentario, algunos usuarios dijeron que su escrito era “oportunista”, que se estaba “ofreciendo a conducir Morfi minutos después de la muerte de Gerardo”.

Migue decidió borrar el mensaje que generó polémica y dijo: “Ya cuando tuiteo algo y hay 100 pelotudos que no me siguen y opinan gratis sobre el tema, lo borro. Corta”.