Miguel Ángel Cherutti confirmó durante una entrevista televisiva que el resultado del hisopado de COVID-19 dio positivo. El comediante se había realizado el examen luego de haber participado en el programa "El precio justo" de Telefé, días antes de que se confirmaran los primeros casos de covid-19 en ese canal.

"Casi no podía dormir, yo tengo buen humor pero estas cosas me afectan, Por mi hijo y por mi mujer", declaró. "En ningún momento sentí síntomas, me sentía bárbaro. Y pasa esto que es algo tan nuevo que no entendía, yo esperaba el negativo", afirmó.

"Estoy shockeado. Tengo que esperar cinco días, soy asintomático. Ahora hay que hisopar a mi mujer y a Santino. Estoy aislado en otro lugar", concluyó Cherutti en diálogo con "Informados de todo" por América TV.