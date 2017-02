La sanjuanina Emilia Claudeville seguirá de cerca la 89º edición de los premios Oscar ya que junto a los periodistas especializados Diego Ripoll y Santiago Calori, le pondrán un toque personal y bien argentino a la transmisión oficial de los premios más importantes del cine mundial.



Es que la modelo y actriz fue convocada para el segmento Elige tu host, que a través de Internet complementa la transmisión central de la cadena internacional que tiene los derechos de la ceremonia.



Mientras que en otros países latinoamericanos pueden optar por sus propias figuras, en Argentina la opción es este trío que promete descontracturar la gala. Mili apuntará a "quitarle solemnidad a la cosa pomposa y brillante de los Oscar, por eso tiene que ver la selección de quienes participamos, que sea más informal, como más humano, porque los Oscar se ven tan lejanos, así que aportaremos una conexión más real', comentó a DIARIO DE CUYO la rubia.



Así, Emilia y sus compañeros, desde el inicio de la alfombra roja a las 19, "y hasta que se entrega el premio a mejor película', interactuarán por las redes e irán sumando a lo que se vea por tele.



"Esta participación me llegó como una propuesta de la gente de TNT Latinoamérica, para este segmento que tiene que ver con que mucha gente que no ve solamente la televisión, como que no alcanza ya solamente sentarse y ver y busca interactuar', explica Mili.



"Diego Ripoll es un periodista muy conocido y Santiago Calori también es periodista y crítico de cine; los tres venimos de distinto palo, pero con perfiles parecidos' agrega la conductora que invitó a los sanjuaninos a acompañarlos a través de www.tntla.com/eligetuhost.com.



Sobre cómo vive este nuevo desafío, Emilia dice que es "el resultado, una especie de mimo a lo que vengo haciendo estos años', dice y aunque asegura que quiere dejar de lado por un tiempo el trabajo de conducción para concentrarse en otros aspectos de su carrera, la sanjuanina apuntó que la convocatoria de TNT llega como un "voto de confianza, porque me invitan para algo que es súper importante para ellos, es gente con la que no trabajé antes y me llamaron para esto, asi que lo tomé como un recontra lindo laburo'.



Fuera de la tele diaria como cuando estuvo en 2015 con Duro de domar como panelista, donde su figura logró mucha exposición gracias a su estilo desafiante y desinhibido, que llamó la atención del propio Roberto Pettinato, con declaraciones jugadas en vivo, y a través de su Twitter, Emilia bajó un poco el perfil para dedicarse a su formación actoral. "Le estoy poniendo mucha energía, tiempo y cuerpo a todo lo que tiene que ver con mi carrera como actriz, estrené el año pasado una película, participé de la tira Loco por vos, y del unitario de Gastón Portal, La última hora', describe.



"Fueron apareciendo cosas y yo me dediqué a dejar de hacer tanto para poder enfocarme en la Emilia actriz que me estaba pidiendo más tiempo para estudiar, para castear, para viajar... acabo de venir un mes y medio de Alemania. Estoy en un momento en donde no quiero agarrar tanto trabajo como conductora o la tele diaria, que consume mucho tiempo y mucha energía, que me dejó como cansada', comentó Mili que hace 8 años hace teatro, y durante los últimos meses decidió profundizar su formación a través de talleres de dramaturgia y actuación.



"Me gusta pensar que a veces uno no puede poner la misma cantidad de energía a todo; estoy en un momento más selectivo, porque cuando me invitan a hacer algo me meto a fondo, demanda mucho, entonces estoy en un momento más selectivo, amablemente para conmigo tratándome de escuchar lo que quiero hacer ahora. Y ahora todo me está pidiendo alejarme de la tele diaria y enfocarme a la artista', concluye Emilia, quien esta noche tendrá el privilegio de ponerle una voz local a la fiesta más grande Hollywood.

Interacción, la clave



TNT Latinoamérica propone desde hace un par de años a sus televidentes la interacción a través de Internet para mantener el interés durante la transmisión de la Ceremonia de los premios de la Academia.Así surge Elige tu host, una iniciativa que complementa el audio SAP, con comentarios a cargo de conocidas figuras de los medios.



Así como Ripoll, Calori (que ya estuvieron en otra oportunidad) y ahora Claudeville, antes fueron elegidos para la tarea Martina Soto Pose e Iván de Pineda, o Luli Fernández y Horacio Cabak.

Reconocimiento



En esta edición de los premios de la Academia, el Oscar honorífico será para Jackie Chan. La Academia ha decidido premiar al actor por su trayectoria en la industria como artista marcial, comediante, cantante, actor y acróbata.



Aplicado



Ryan Gosling, ganador de un Globo de oro y candidato al Oscar, aprendió a tocar el piano para ser Sebastian en La La Land. "No hay un solo primer plano en toda la película realizado por un doble de manos. Siempre son las manos de Ryan' dijo el director del film.



Olvidados

Tom Hanks está en los olvidados de la Academia este año, al no ser nominado como mejor actor por Sully. El actor no es ternado desde Náufrago (2000). También llamó la atención que no estuviera Amy Adams como mejor actriz protagonista por La llegada o Animales nocturnos.





Favorita



Emma Stone, la protagonista de La La Land es la favorita para ganar la estatuilla como mejor actriz. Si sube a recibir el premio habrá que ver si le dedica alguna palabra a Donald Trump que dijo que es una actriz demasiado "sobrevalorada'.



Enfrentada con Chanel



Meryl Streep atravesará la alfombra roja en medio de una disputa con Chanel. La multipremiada actriz, dio de baja el encargo del vestido Chanel para esta edición, a cambio, una firma le pagaría una cuantiosa suma por darle visibilidad. El diseñador Karl Lagerfeld (Chanel) difundió esta trastienda y dijo que se negó a pagarle. El entorno negó que hubieran pedido dinero para lucir el diseño.



Es habitual que las actrices acuerden abultadas cifras con las marcas de alta costura para lucir sus diseños en la gala. Por ejemplo Jennifer Lawrence (Joy) firmó con Dior por tres años ganando entre 15 y 20 millones de dólares.





Todo récord

​​​​​

No sólo podría igualar con La La Land a las películas más galardonadas de la historia de los Oscar, sino que si Damien Chazelle gana el premio a mejor director por el film, se convertiría en el más joven en ganar un Oscar, con apenas 32 años.